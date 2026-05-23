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MLB》柯爾傷癒歸隊首戰交6局好投無用 洋基牛棚放火、苦吞3連敗

2026/05/23 10:01

洋基塞揚強投柯爾。（美聯社）洋基塞揚強投柯爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基塞揚強投柯爾（Gerrit Cole）今天傷癒歸隊，他主投6局無失分，但洋基牛棚放火，讓洋基以2比4敗給光芒，條紋軍苦吞3連敗，光芒收下5連勝。

身為2023年美聯塞揚獎得主的柯爾，他在去年春訓期間動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術），球季提前報銷。經歷1年多的復健，柯爾終於在今天重返大聯盟投手丘。

柯爾主投6局用72球，有3個半局讓對手3上3下，只被敲2安，賞2次三振、丟3次保送，最快球速投到98.6英里（約158.6公里）。洋基第5局靠捕手威爾斯（Austin Wells）的陽春砲，前7局打完以1比0領先。

不過，希爾第8局登板後援，洋基游擊手卡巴耶羅（José Caballero）發生守備失誤，接著被敲安讓光芒攻佔一、三壘，阿蘭達（Jonathan Aranda）敲出帶有1分打點的二壘安打，希爾敬遠形成滿壘，光芒R.帕拉修斯（Richie Palacios）敲安再拿1分，希爾也被打退場。接替投球的多法爾（Camilo Doval）被敲1支高飛犧牲打，讓光芒單局灌進4分逆轉。

洋基球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）在8局下擊出關鍵三壘安打追回1分，9局下洋基無功而返，最終吞下3連敗。

洋基全場擊出11支安打，但團隊得點圈共11打數僅2安，留下8個殘壘。洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）全場4打數沒有敲安，三振、保送各1次，賽後打擊率為0.244，這是賈吉近4場比賽都沒有出現安打。

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