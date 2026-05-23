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MLB》領35億約的南韓好手李政厚出現傷情 巨人拉上潛力外野手

2026/05/23 13:07

李政厚。（美聯社）李政厚。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕巨人南韓好手李政厚因中背部拉傷，今天被放進10天傷兵名單，他的傷兵名單日期可回溯至美國時間5月19日，因此最快有機會在月底前回歸。

李政厚在美國時間週一面對響尾蛇系列賽首戰時，他在第2打席期間感到背部不適，因此提前退場。巨人總教練維特洛（Tony Vitello）今天賽前宣布把李政厚放進傷兵名單。

李政厚本季出賽48場，交出3轟、17分打點，打擊三圍是0.268/0.311/0.385，整體攻擊指數（OPS）為0.6969。

巨人季前網羅金手套外野手巴德（Harrison Bader），讓李政厚的防守位置從中外野移防至右外野。根據進階防守數據「出局製造值（OAA）」顯示，李政厚今年在右外野的OAA值為「-2」。

李政厚在2023年12月以6年1.13億美元（約新台幣35億）加盟巨人，旅美首年只打37場就因傷報銷，上季李政厚出賽150場，繳出8轟、55分打點，打擊率2成66的表現。

巨人拉上自家潛力外野手貝利克多（Victor Bericoto），頂替李政厚的位置。貝利克多本季在3A出賽43場，有6轟、30分打點、打擊率0.299，其OPS為0.804。

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