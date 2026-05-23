MLB》菅野智之6.2局優質先發 洛磯上演逆轉秀、斬斷響尾蛇5連勝

菅野智之。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯日本36歲右投菅野智之今天先發交出6.2局失2分，投出本季第3次的優質先發，洛磯最後在客場以3比2擊敗響尾蛇，讓洛磯中止近期的3連敗，仍以20勝32敗居國聯西區墊底。響尾蛇中斷5連敗，目前以26勝34敗居國聯西區第三。

菅野智之首局讓響尾蛇打線3上3下，第2局被敲出二壘安打後，對手用高飛球推進至三壘，接著響尾蛇打者小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）敲出高飛犧牲打，讓菅野失掉1分。

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第3局菅野智之一開始被敲安，還被盜上二壘，菅野連續解決3人化解危機。第4局菅野先投出保送，2出局後被攻占二壘，小古利爾擊出適時安打，讓菅野再失1分。

菅野智之第5局先後被敲2安，他讓響尾蛇游擊手佩多摩（Geraldo Perdomo）敲右外野平飛球出局，化解一、三壘有人的失分危機。菅野智之第6局讓對手3上3下，第7局菅野連續解決2人後被敲安，被換下場休息。

前7局打完洛磯以1比2落後，第8局T·J·魯姆菲爾德（T.J. Rumfield）敲出關鍵二壘安打拿1分追平比數。第9局史蒂文斯（Chad Stevens）交出關鍵安打攻下超前1分，這也是他本季首安，最終洛磯逆轉贏球。

總計菅野智之主投6.2局用97球，被敲6安失掉2分，賞3次三振、丟1次保送，賽後防禦率降至3.86。這是菅野相隔6場先發後，再度交出優質先發。

響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）全場4打數2安，吞1次三振，賽後打擊率為0.287。

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