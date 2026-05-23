自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》菅野智之6.2局優質先發 洛磯上演逆轉秀、斬斷響尾蛇5連勝

2026/05/23 13:32

菅野智之。（法新社）菅野智之。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洛磯日本36歲右投菅野智之今天先發交出6.2局失2分，投出本季第3次的優質先發，洛磯最後在客場以3比2擊敗響尾蛇，讓洛磯中止近期的3連敗，仍以20勝32敗居國聯西區墊底。響尾蛇中斷5連敗，目前以26勝34敗居國聯西區第三。

菅野智之首局讓響尾蛇打線3上3下，第2局被敲出二壘安打後，對手用高飛球推進至三壘，接著響尾蛇打者小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）敲出高飛犧牲打，讓菅野失掉1分。

第3局菅野智之一開始被敲安，還被盜上二壘，菅野連續解決3人化解危機。第4局菅野先投出保送，2出局後被攻占二壘，小古利爾擊出適時安打，讓菅野再失1分。

菅野智之第5局先後被敲2安，他讓響尾蛇游擊手佩多摩（Geraldo Perdomo）敲右外野平飛球出局，化解一、三壘有人的失分危機。菅野智之第6局讓對手3上3下，第7局菅野連續解決2人後被敲安，被換下場休息。

前7局打完洛磯以1比2落後，第8局T·J·魯姆菲爾德（T.J. Rumfield）敲出關鍵二壘安打拿1分追平比數。第9局史蒂文斯（Chad Stevens）交出關鍵安打攻下超前1分，這也是他本季首安，最終洛磯逆轉贏球。

總計菅野智之主投6.2局用97球，被敲6安失掉2分，賞3次三振、丟1次保送，賽後防禦率降至3.86。這是菅野相隔6場先發後，再度交出優質先發。

響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）全場4打數2安，吞1次三振，賽後打擊率為0.287。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中