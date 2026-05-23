MLB》日本重砲村上宗隆關鍵長打 助白襪單局灌9分、近12戰拿9勝

村上宗隆。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪日本好手村上宗隆今天在第4局擊出一支關鍵清壘長打，幫助白襪隊單局灌進9分。村上宗隆全場1安、3打點，幫助白襪在客場以9比4擊敗巨人。白襪收下近12戰的第9勝，目前以26勝24敗居美聯中區第二。

白襪打線前3局9上9下，第4局巨人先發投手麥克唐納（Trevor McDonald）控球不穩，連投2次觸身球、接著被敲安，讓白襪1出局攻占滿壘。白襪靠保送擠回1分，班尼泰迪（Andrew Benintendi）敲二壘安打攻進2分，白襪再靠野手選擇、希爾（Derek Hill）適時安打再拿2分。

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該半局2出局白襪攻占滿壘，村上宗隆把巨人後援左投柏魯奇（Ryan Borucki）一顆外角85.9英里的滑球，擊出左外野清壘的二壘安打。下一棒的瓦加斯（Miguel Vargas）再擊出安打拿1分，白襪在第4局灌進9分大局奠定勝基。

總計村上宗隆全場3打數敲1安，就是一支帶有3分打點的二壘安打，跑回2分，保送、觸身球各1次，吞2次三振，賽後打擊率為0.246，整體攻擊指數（OPS）為0.941。

巨人先發馬丁（Davis Martin）主投5.2局失4分，收本季第7勝；麥克唐納主投3.2局失7分，吞本季首敗。





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