TPBL總冠軍賽》「打一對一打7分看誰會贏」洪志善、簡浩本土主帥對決受矚

國王總教練洪志善（中）。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL總冠軍賽將在明天點燃戰火，聯盟今在台中洲際迷你蛋舉辦媒體日，新北國王代理主帥洪志善被問及針對福爾摩沙夢想家的防守策略表示，對手能得分的點很多，只能見招拆招，還打趣表示，「我先守好簡浩。」

國王休賽季找來的美籍主帥約翰僅執教7場就黯然下台，洪志善臨危受命接掌兵符，雖然例行賽戰績起伏，但從季後挑戰賽一路過關斬將，率隊連續4年闖進總冠軍賽，持續往3連霸邁進，與夢想家新任總教練簡浩的本土主帥對決也是冠軍賽一大看點。

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率隊一路闖進總冠軍賽，洪志善表示，球隊一直都是underdog（不被看好的一方），「球員努力證明自己，能走到這裡，我覺得球員的努力是值得被肯定的。」對於冠軍賽的備戰，洪志善指出，只能見招拆招，考驗兩隊總教練的臨場反應。

夢想家主場洲際迷你蛋有「魔鬼主場」之稱，對於前兩戰踢館的難度，洪志善回應，「要帶著強悍的心態應戰，我們去年沒有在夢想家主場贏過，今年有贏過一次，我相信今年的國王會跟去年的國王不太一樣，大家就拭目以待吧！」

至於總冠軍賽面對夢想家的防守策略，洪志善表示，「這個有點難回答，夢想家的點這麼多，我也不知道要守誰，可能會顧此失彼，屆時就見招拆招，我只能說我先守好簡浩，他那天有傳訊息說：『不然我們冠軍賽不要打，我們兩個打一對一，打7分，看誰贏。』」

簡浩則回應，自從洪志善接任總教練後，幾乎每週都會傳訊息互相鼓勵，「本土主帥對決是很難忘的事，就是互相幫忙。」

國王隊練球。（TPBL提供）

國王隊主帥洪志善（左）。（TPBL提供）

國王隊主帥洪志善。（TPBL提供）

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