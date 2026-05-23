TPBL》與好友林書緯再於總冠軍賽對決 張宗憲：希望這次也是我贏

張宗憲。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL總冠軍賽將在明天點燃戰火，聯盟今在台中洲際迷你蛋舉辦媒體日，曾攜手幫助PLG富邦勇士奪冠的福爾摩沙夢想家隊長張宗憲將與好友、新北國王主力後衛林書緯再度在冠軍賽舞台對決，張宗憲在開打前霸氣表示，希望這次也是自己所屬的球隊能拿下冠軍。

林書緯本季例行賽出賽32場，平均僅貢獻11.8分，不過進入張力更高的舞台火力升溫，季後挑戰賽2戰平均貢獻20分，面對雲豹的季後賽首輪4戰，平均挹注17分，他在2021年、2022年與張宗憲在富邦勇士完成2連霸，隔年轉戰國王，在總冠軍賽不敵勇士，對於即將再於總冠軍賽與前隊友對決，他也希望能討回顏面，「我們當然是好朋友，在冠軍賽有對過一次，輸給他。」

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張宗憲是富邦勇士三連霸成員，上季轉戰福爾摩沙夢想家，本季例行賽出賽31場，平均貢獻11分，今年要率領夢想家挑戰隊史首冠，他表示，打進總冠軍賽對夢想家而言只是最低的標準，「辛苦這一年就是為了打總冠軍賽，夢想家沒有拿過冠軍，大家都很渴望這一冠。」

至於再度與好友林書緯在總冠軍賽碰頭，張宗憲說，「那時候我在富邦，他在國王，那時候是我贏，希望這次也是我贏。」

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