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韓職》柳賢振不孤單！韓媒讚王彥程對韓華價值不輸姜白虎大約

2026/05/23 14:20

王彥程昨奪下本季第4勝。（取自韓華鷹IG）王彥程昨奪下本季第4勝。（取自韓華鷹IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕25歲台灣左投王彥程昨繳出7局失2分的優質勝投後，韓媒My Daily今天以「柳賢振不孤單」的角度切入，指韓華鷹從開季至今這段時間因為有了王彥程一起支撐先發輪值，和柳賢振實質上共組「雙王牌」，且他以年薪僅10萬美元合約加盟所發揮的價值，甚至不輸姜白虎和盧施煥的兩張大合約。

韓華去年雖打入韓國大賽，但開季卻一度因先發輪值和牛棚戰力同時失靈而跌入後段班，5月起打線加溫讓戰績回溫，且開季至今僅柳賢振和王彥程固定待在先發輪值，也讓韓華總教練金卿文不至於太早失去比賽主導權。其中王彥程更是韓華投手戰力的一大驚喜，昨完成本季第10場先發、第4場優質內容，且至今每場都至少投滿5局，失分不超過3分，目前累積5勝更並列聯盟勝投王。

文中指出，當多數球隊的亞洲外援表現低迷時，王彥程堪稱今年最出色的亞洲外援之一，甚至已是球隊實質上的「雙王牌」。王彥程為何如此特別？文中引用昨轉播韓華對斗山之戰的KBS球評朴龍澤與趙成煥的說法，指出他最大的優勢之一，就是非常懂得運用好球帶，亦即他擅長活用ABS電子好球帶系統，不論高、低角度，總能精準攻擊邊角

過去身為韓職安打傳奇，朴龍澤也分析，對左投來說，若能有效搭配對左打的內角速球與外角變化球，就會是非常優秀的投手，而王彥程甚至還能把四縫線速球投到外角ABS邊緣，顯示控球能力相當成熟。儘管王彥程的球速並非特別驚人，四縫線或二縫線大多落在140公里後半到150公里左右，但以左投而言，若能搭配這樣的球速與ABS邊角運用能力，就已具備高水準實力，再加上犀利的橫掃球與滑球，更增添威脅性。

此外，王彥程在投球時還有「雙重抬腿」動作，他會先將右腳抬起後短暫停頓，再進行第二次抬腿，文中認為，這樣的節奏變化確實容易干擾打者掌握擊球時機。

韓華去年季後最受注目的合約，分別是與行使自由球員權利的姜白虎簽下4年100億韓元的大型合約，以及和陣中主將盧施煥完成11年307億韓元的延長續約。文末做出結論，如今看來，韓華網羅王彥程的價值，絲毫不亞於這兩筆大型合約。

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