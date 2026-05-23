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MLB》連37.2局無失分！費城王牌優質好投卻「問天」 球隊苦吞3連敗

2026/05/23 15:21

費城人王牌左投桑契斯。（路透）費城人王牌左投桑契斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）今天交出8局無失分的優質好投，但費城人打線遭到壓制、全場僅4安，最終以0比1敗給守護者，費城人吞下3連敗。

桑契斯主投8局用96球，只被敲4支短程安打，賞出6次三振、丟2次保送，賽後防禦率降至1.62。

桑契斯把自己的連續無失分局數延長至37.2局，這是費城隊史自1893年以來，第二長的連續無失分局數紀錄。費城傳奇投手亞歷山大（Grover Alexander）曾在1911年締造連續41局無失分的隊史紀錄。

不過，守護者強投G.威廉斯（Gavin Williams）也投出8局11K無失分的好投，封鎖費城打線。

第9局費城終結者杜蘭（Jhoan Duran）在1出局後，投出一顆97.2英里（約156.4公里）的快速指叉球，被守護者曼扎多（Kyle Manzardo）擊出左外野超前陽春砲。最終費城吞下3連敗。

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