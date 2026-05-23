TPBL總冠軍賽》夢想家終結一輪遊魔咒 韓駿鎧：展現我們的韌性

夢想家總經理韓駿鎧。（資料照，記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL總冠軍賽將在明天點燃戰火，福爾摩沙夢想家自2021年後再度闖進總冠軍賽，終結連4季一輪遊的魔咒，總經理韓駿鎧表示，球隊開季不順，但展現韌性走到這一步，會專注在眼前的考驗，「一場一場來。」

夢想家上次打進總冠軍賽已經要追溯至PLG首季，當時主場賽事在彰化縣立體育館因疫情關係閉門舉行，因此這將是夢想家首度在主場球迷面前進行總冠軍賽，前兩戰的門票已經全數售罄。

請繼續往下閱讀...

韓駿鎧指出，球隊從來沒有在自己主場、有觀眾之下打過總冠軍賽，「當時我們也還沒來到台中，這次無論從售票還是網路聲量，都可以很明顯感受到球迷對我們的支持，這次也設計具有紀念意義的票券，球迷來到現場領到票券後，可以換成真正實體、有收藏意義的票，未來回頭看，希望能成為大家很有收藏價值與意義的東西。」

夢想家過去4季總與冠軍賽舞台擦肩而過，今年終於擺脫一輪遊魔咒，韓駿鎧表示，自己當然非常開心，「球隊今年不是一開始就很順，也在我的意料之中，聯盟之前有發各隊一整年的趨勢圖，我們就是上上下下，每個位置都去過，今年我們就是一步步慢慢往上，但也是展現我們球隊的韌性，我們現在就是一場一場來，專注在眼前的這場比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法