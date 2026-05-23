全英羽球冠軍林俊易現身中山大畢典 勉勵畢生堅持終能突破低潮

中山大學畢業典禮邀請羽球世界排名第8、台灣首位全英羽球公開賽男單冠軍林俊易擔任致詞貴賓，他以自身在國際賽場上突破低潮、迎向高峰的歷程，勉勵畢業生堅持初心、勇敢前行。（中山大學提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕國立中山大學今（23日）舉辦畢業典禮，邀請羽球世界排名第8、台灣首位全英羽球公開錦標賽男子單打冠軍林俊易擔任致詞貴賓，他以自身突破低潮邁向冠軍之路的歷程，勉勵畢業生勇敢前行。

林俊易以自己的成長故事，為畢業生上了最真實的一堂人生課。他分享，自己從國小參加育樂營時才首次接觸羽球，最初只是因為喜歡而投入，從未想過有一天能站上世界舞台。

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然而，選手生涯並非一路順遂，歷經疫情衝擊、傷勢困擾，甚至與奧運資格擦肩而過，低潮時也曾陷入自我懷疑努力是否真的有意義。但他逐漸明白，成長從來不是一蹴可幾，而是無數次選擇不放棄後的累積，以此鼓勵畢業生，不必急著證明自己，也不必害怕走得慢，只要持續前進，每一步都會成為未來的養分。

談到今年初的低潮，林俊易坦言，自己曾在團體賽中遭遇小亂流，但隨後於全英公開賽奪冠，不僅寫下個人新頁，也刷新台灣男子單打紀錄，證明堅持到底的價值。

中山大學今年共有3705名畢業生，包括大學部1260人、碩士班2267人及博士班178人。 畢典亮點還包括校內首位即將畢業的帛琉籍海洋科學系博士生艾博內，帛琉共和國駐台代辦歐儒侃親自到場獻花祝賀。

國立中山大學今年共有3705名畢業生，其中86歲的周肇基成為校內最年長中文博士班畢業生。他退休後重返校園攻讀中文博士，今年順利畢業，以行動為終身學習寫下最佳註解。校長李志鵬則勉勵畢業生善用AI工具，但不忘專業才是立足之本。

中山大學校長李志鵬強調，未來的挑戰是如何學會與AI共處，培養「與科技共創」的能力。（中山大學提供）

國立中山大學校長李志鵬（中）致贈羽球國手林俊易（右）及甫新婚的夫人程郁捷中山大學小物，祝福他未來比賽順利。（中山大學提供）

中山大學中文系有史以來年紀最長的86歲博士班畢業生周肇基，以行動詮釋終身學習精神。（中山大學提供）

中山大學首位即將畢業的帛琉籍博士生艾博內（左2），獲帛琉共和國駐台代辦歐儒侃（右一）親自到場獻花祝賀。（中山大學提供）

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