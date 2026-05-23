TPBL總冠軍賽》帶兵首年就闖冠軍戰 簡浩點出夢想家最大優勢

簡浩。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL總冠軍賽將在明天點燃戰火，第2種子福爾摩沙夢想家將挑戰隊史首冠，接掌兵符首季就率隊爭冠的總教練簡浩表示，團隊本季最大優勢是板凳深度，希望總冠軍賽能讓大家發揮出自己最大的優勢。

夢想家上季連四季在季後賽一輪遊後易帥，由當家射手簡浩直接退役接掌兵符，他從開季3連敗到下半季帶隊打出締造聯盟新猷的9連勝，帶兵首季就有望挑戰總冠軍金盃。

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簡浩指出，團隊本季最大優勢是板凳深度，希望每位球員都能扮演好自己的角色，另一關鍵是成員之間的互相信任，「過完年那波連勝，大家有逐漸累積信任感，在場上都能互相幫忙與鼓勵，希望總冠軍賽能讓大家發揮出自己最大的優勢。」

夢想家主控蔣淯安在季後賽化身「安神」，面對新竹攻城獅的首輪出賽4場，平均攻下16.8分、5.3助攻，他指出，還是保持一樣的心態，「一場一場準備。」

馬建豪例行賽尾聲遇到傷勢困擾，季後賽首輪扮演板凳殺手，第2戰曾拿下全隊最高23分，幫助球隊扳平戰局，他說，「希望能維持上個系列賽的感覺，雖然是冠軍賽，但到頭來還是一場比賽，不會有什麼不同。」

馬建豪。（TPBL提供）

蔣淯安。（TPBL提供）

簡浩。（TPBL提供）

夢想家練球。（TPBL提供）

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