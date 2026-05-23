自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL總冠軍賽》帶兵首年就闖冠軍戰 簡浩點出夢想家最大優勢

2026/05/23 15:07

簡浩。（TPBL提供）簡浩。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕TPBL總冠軍賽將在明天點燃戰火，第2種子福爾摩沙夢想家將挑戰隊史首冠，接掌兵符首季就率隊爭冠的總教練簡浩表示，團隊本季最大優勢是板凳深度，希望總冠軍賽能讓大家發揮出自己最大的優勢。

夢想家上季連四季在季後賽一輪遊後易帥，由當家射手簡浩直接退役接掌兵符，他從開季3連敗到下半季帶隊打出締造聯盟新猷的9連勝，帶兵首季就有望挑戰總冠軍金盃。

簡浩指出，團隊本季最大優勢是板凳深度，希望每位球員都能扮演好自己的角色，另一關鍵是成員之間的互相信任，「過完年那波連勝，大家有逐漸累積信任感，在場上都能互相幫忙與鼓勵，希望總冠軍賽能讓大家發揮出自己最大的優勢。」

夢想家主控蔣淯安在季後賽化身「安神」，面對新竹攻城獅的首輪出賽4場，平均攻下16.8分、5.3助攻，他指出，還是保持一樣的心態，「一場一場準備。」

馬建豪例行賽尾聲遇到傷勢困擾，季後賽首輪扮演板凳殺手，第2戰曾拿下全隊最高23分，幫助球隊扳平戰局，他說，「希望能維持上個系列賽的感覺，雖然是冠軍賽，但到頭來還是一場比賽，不會有什麼不同。」

馬建豪。（TPBL提供）馬建豪。（TPBL提供）

蔣淯安。（TPBL提供）蔣淯安。（TPBL提供）

簡浩。（TPBL提供）簡浩。（TPBL提供）

夢想家練球。（TPBL提供）夢想家練球。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中