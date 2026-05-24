東部冠軍賽尼克對騎士G3 今日賽事預告與轉播

布朗森。（路透）





大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有1場轉播，道奇對決釀酒人，雙方先發為日籍佐佐木朗希和左投加塞（Robert Gasser），大家千萬不要錯過。

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NBA季後賽有1場轉播，東部冠軍賽第3戰，移師克利夫蘭進行，目前尼克取得2：0領先，當家後衛布朗森（Jalen Brunson）與中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）準備乘勝追擊踢館聽牌，反觀回到家中作戰的騎士，則肩負著不能再輸的沉重壓力，米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）等主力球星更得挺身而出，全力谷底反彈捍衛主場勝利， 以免陷入0勝3敗的毀滅性局面，精彩戰況令人期待。

中職有3場賽事，7連勝的味全龍在大巨蛋和中信兄弟交手，由鋼龍過招鄭浩均；台鋼雄鷹於澄清湖球場再戰統一獅，派出陳正毅對決胡智爲；富邦悍將作客桃園樂天桃猿，就看陳品宏和陳克羿上演本土投手之爭。

MLB

07：10 道奇 VS 釀酒人 緯來育樂、愛爾達體育2台

10：00 太空人VS 小熊D-LIVE愛爾達體育2台

NBA

08：00 尼克 VS 騎士 緯來體育、愛爾達體育1台

TPBL

17：00 新北國王 VS 夢想家 緯來育樂、YouTube

法網

17：00 第1日 單打第一輪（上） 愛爾達體育1台

19 :30 第1日 單打第一輪（上） 愛爾達體育2台

22：00 第1日 單打第一輪（中） 愛爾達體育1台

22：00 第1日 單打第一輪（下） 愛爾達體育2台

中職

15：00 味全龍 VS 中信兄弟 緯來體育

16：00 統一獅 VS 台鋼雄鷹 愛爾達體育2台、MOMOTV

17：00 富邦悍將 VS 樂天桃猿 DAZN2

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