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中職》「這是我們在擔憂的事」 樂天將安排威能帝做精密檢查

2026/05/23 15:51

威能帝。（記者陳志曲攝）威能帝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕桃園樂天桃猿對富邦悍將3連戰明天最終戰，稍早中職聯盟官網公布樂天先發投手是本土的陳克羿，而非王牌投手威能帝，陳克羿迎來本季初登板，強碰富邦本土左投陳品宏。

對於威能帝狀況，今天下午1點半樂天總教練曾豪駒接受媒體採訪時透露，有詢問過威能帝，得到的答案是沒有傷勢，只是身體有些疲勞，準備狀態還沒到100%，本週先跳過1次先發，預計下週再登板。

只是，稍晚當在場媒體發現聯盟官網樂天桃猿一軍名單已不見威能帝，驚覺他被列在二軍名單，當下向樂天球團求證，曾總也在下午3點半再次出面做出說明。

曾總說，「本來就設定今天威能帝會投牛棚，剛練投完發現狀況還是不理想，他說肩膀沒什麼問題，但就是沒辦法100%投球，這兩天我們會安排他做精密檢查。」

威能帝在16日對味全龍先發5局失3分承擔敗投，當時他投到第5局球速只剩143公里，球速和球威都大幅下滑，賽後曾總說，「一開始我們就看出來了，威能帝沒辦法完全把球速投出來，他說身體是沒什麼狀況，但我們看起來是有點落差。」

今年開季威能帝才因右肩緊繃下二軍調整，這次又因身體出狀況再次下二軍，本季他先發6場戰績2勝2敗、防禦率1.62。曾總說，「這是我們在擔憂的事，到底是手部緊繃還是怎麼樣，要先檢查看什麼地方出狀況，目前還不知道，就是先讓他下二軍。」

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