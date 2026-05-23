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不會被送勞改了！ 北韓女足在亞足聯女子冠軍聯賽中奪冠

2026/05/23 16:16

北韓女足隊「我故鄉」23日在南韓舉行的亞足聯女子冠軍聯賽中奪冠，隊員事後開心高舉冠軍盃。（路透）北韓女足隊「我故鄉」23日在南韓舉行的亞足聯女子冠軍聯賽中奪冠，隊員事後開心高舉冠軍盃。（路透）

〔編譯張沛元／綜合報導〕8年來首支踏上南韓土地的北韓運動隊伍、北韓女足「我故鄉」隊（Naegohyang Women's FC），23日在亞足聯（AFC）女子冠軍聯賽的決賽中，以1比0擊敗日本女足隊「東京綠茵美莎」隊（Tokyo Verdy Beleza）奪冠，為這趟難得的南韓之旅畫下完美句點。

這場「朝日對決」冠軍賽戰況激烈，北韓「我故鄉」最後之所以能勝出，要歸功隊長金景英在上半場即將結束前踢進致勝1球。當比賽結束的哨音響起時，球員們互相擁抱，坐在板凳上北韓教練李裕一（Ri Yu Il，譯音）喜極而泣。

成立於2012年的「我故鄉」拿下冠軍後，將能參加明年的女足世界盃錦標賽（FIFA Women's World Cup），與來自全球各地的頂尖女足隊較勁。女足是北韓表現最佳的國際級運動項目之一，北韓女足國家隊經常參加最高階的亞洲與世界級賽事。

本週稍早，「我故鄉」在同樣於南韓水原市綜合體育場（Suwon Sports Complex Stadium）舉行的「南北對決」半決賽中，以2比1擊敗南韓女足「水原」隊。

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