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法網》挑戰「紅土之王」納達爾歷史紀錄 辛納：很幸運有這機會

2026/05/23 16:29

辛納。（歐新社）辛納。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年法國網球公開賽週日開打，辛納（Jannik Sinner）即將挑戰西班牙「紅土之王」納達爾留下的歷史紀錄，對此義大利現任世界球王不改低調風格回應：「我很幸運擁有這個機會。」

辛納正在羅蘭加洛斯備戰，準備衝擊過去「三巨頭」中，只有納達爾2010年實現的空前壯舉，即成為同賽季贏得所有3項ATP千分等級紅土大師賽，順勢法網奪冠的男子球星。24歲的辛納如今已展現接班實力，自去年底迄今接連橫掃大師賽6冠，包括4月起蒙地卡羅、馬德里和羅馬紅土稱霸，並完成集滿全部9項的「生涯大師賽金滿貫。」

「這是一段漫長但非常積極的時期，我很幸運能處於這樣的位置。我認為，贏球後開始感到疲憊，總比感覺狀態很好但輸掉幾場要好得多。」近來29連勝的辛納，法網首戰地主外卡塔比爾（Clement Tabur），賽前記者會這位頭號種子說：「 我在訓練場上努力保持平衡，了解什麼時候該全力以赴，這樣才能為第一輪做好準備，我認為興奮感也能幫助你在比賽中找到更多能量。」

辛納也將於巴黎爭取包辦四大賽的「生涯全滿貫」偉業，他已贏得澳洲公開賽（2024、2025年）、溫布頓錦標賽（2025年）和美國公開賽（2024年）冠軍；去年法網決賽錯失3個賽末點，最終慘遭西班牙宿敵艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）史詩般5盤大逆轉。

如今法網二連霸的衛冕者艾卡拉茲因傷退出，同被譽新世代雙雄的辛納已躍居頭號熱門，「對我來說，這是非常特別的賽事，而且一年比一年精彩，去年我們離冠軍非常接近，但那種感覺以及與觀眾的互動非常棒。有很多孩子，我真的很高興看到他們。當然，還是會回想起去年的結果，但我仍然感到非常積極。」

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