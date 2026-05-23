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中職》樂天新星昔日模仿山本由伸 曾豪駒一度非常納悶

2026/05/23 16:35

曾家輝。（記者陳志曲攝）曾家輝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕23歲的樂天桃猿新星曾家輝，昨對富邦悍將先發5局失1分拿下勝投，本季先發7場共投35.2局，戰績2勝0敗，防禦率2.80、每局被上壘率1.02，表現相當亮眼。

曾家輝國中才正式接受棒球科班訓練，但幾乎沒有上場機會，原本守二游的他國三改練投手，後來到非名校的新社高中延續棒球路，很難受到矚目，直到台體大才逐漸投出成績，2023年選秀獲樂天第4指名。

樂天總教練曾豪駒表示，曾家輝大學較常投先發，進職棒身形瘦長，一開始投球續航力沒那麼好，希望他從長局數中繼開始投起，再循序漸進轉任先發，去年休賽季他到國外自主訓練精進自己，今年均速、好球率明顯提升。

曾家輝是目前樂天先發輪值唯一固定的本土投手，曾總說，「前期一定要拿出好成績，才有辦法一直待在先發輪值，目前看到他表現都滿穩定的，持續為球隊做出貢獻。」

曾總透露，曾家輝剛進球隊想嘗試山本由伸的投球動作，或學山本的投擲標槍訓練法，「我們就很納悶，之前不是這樣做，為什麼想要做這樣的嘗試？」

曾總強調，年輕選手想要嘗試不同的東西很好，但要從中尋找適合自己的方式，曾家輝嘗試一年之後，覺得這不適合自己，又回到原本的投球動作，整個投球機制經過訓練微調後愈來愈好。

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