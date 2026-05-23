中職》兄弟同框一人偷笑、一人嚴肅 張政禹透露「深夜暢聊」內容

張士綸（右）、張政禹（左）。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕昨中信兄弟大巨蛋主場出戰味全龍，張士綸8局下代跑，和味全龍隊游擊手、哥哥張政禹同框。畫面上，張士綸表情嚴肅，張政禹則是忍不住偷笑，畫面逗趣。

張家兄弟兩人相差近5歲，21歲的張士綸是中信兄弟栽培的內野年輕好手之一。昨天上場代跑，張士綸坦言，回家看到影片才知道哥哥在笑，他說：「我那時候小小緊張，場合也不適合笑，所以只跟凱威學長聊一下，沒有特別回頭去看哥哥。」

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張士綸透露，這次上一軍前的前一兩週，哥哥才找他深夜暢談。張士綸說：「主要是跟我說，要先把自己工作做好，專注在現場，而不要想過去、也不要想未來。聊之前本來狀況不是很好，後來單場打了5支安打。回頭想想，哥哥講得都沒錯，也有點讓我從心魔走出來的感覺。」

張政禹分享，那次深夜暢聊，兩人從晚上10點陸續講到半夜3點。張政禹說：「我跟他說，沒有機會的時候不用把握什麼，真的機會來了要把握住，才是目前課題。他個性比較保守一點，但也是很衝的選手，希望他衝對地方，棒球有很多要學，很多事可以細膩一點。」

昨張士綸代跑刻意不和哥哥對眼，張政禹笑虧：「他賽後說他一直流手汗，我說代跑而已耶。不過他還年輕，難得上來一軍想要表現。」張政禹也笑說，張士綸表情不知道「兇」什麼，「那時候局面緊張，原本想過去跟他講話，但看他的樣子想說還是算了，講越多怕他想越多，而且我們不同隊，也不可能跟他講怎麼跑吧。」

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