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中職》統一獅明天派胡智爲先發 4名本土投手維持每10天1次的循環

2026/05/23 16:44

胡智爲。（資料照，統一獅提供）胡智爲。（資料照，統一獅提供）

〔記者徐正揚／高雄報導〕統一獅明天在澄清湖與台鋼雄鷹3連戰的第3場，將由5月13日下二軍的胡智爲回到一軍擔任先發投手，總教練林岳平表示，本土先發投手會維持「10天1個循環」的操作模式，球隊利用他們在一軍上下的期間，可以增加牛棚或野手的人數。

胡智爲本季出賽4場都是先發，每次出賽間隔10至14天，前次出賽在12日，以6局失3分的優質先發拿到勝投。林岳平指出，球隊目前有郭俊麟、胡智爲、林詔恩、張宥謙4位本土先發，按照每週分攤2場的頻率，有3至4位可以操作每10天在一軍上下的循環，最年輕的張宥謙原則上放在最後順位，「在他們上、下的這段時間，我們可以擴充牛棚或野手，補強這些位置的戰力。」

獅隊本土先發投手在2024年交出17勝（19敗）、出賽58場、投285局的成績，團隊防禦率3.54是各隊最優，古林睿煬一人貢獻10勝、21場、125局，並以防禦率1.66勇奪年度防禦率王，在他離隊加盟日職日本火腿後，獅隊去年本土先發的表現降至5勝（12敗）、31場、137.2局，團隊防禦率4.64只優於台鋼4.94，今年團隊防禦率6.00只贏中信兄弟6.44，若胡智爲明天拿到勝投，今年本土先發將以6勝超越去年。

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