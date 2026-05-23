自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MiLB》霸氣關門！台灣火球男潘文輝飆K無失分 投10.2局狂飆18K

2026/05/23 17:35

潘文輝。（資料照，記者林正堃攝）潘文輝。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力費城人體系的台灣火球男潘文輝，目前持續在高階1A投復健賽，今天後援1局無失分霸氣關門。

潘文輝在2024年11月接受手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ手術），去年整季報銷，經過漫長的復健後，今年重返投手丘，起初先在1A出賽6場，5月中旬被拉上高A。

潘文輝今天面對國民高A後援登板，僅用7球投出乾淨俐落3上3下，包括送出1次三振，摘下救援成功。

潘文輝復出至今投了9場復健賽，成績2勝0敗，合計10.2局狂飆18次三振，失掉4分，防禦率3.38，每局被上壘率1.41。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中