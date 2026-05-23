MiLB》霸氣關門！台灣火球男潘文輝飆K無失分 投10.2局狂飆18K

潘文輝。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力費城人體系的台灣火球男潘文輝，目前持續在高階1A投復健賽，今天後援1局無失分霸氣關門。

潘文輝在2024年11月接受手肘韌帶置換手術（俗稱Tommy John或TJ手術），去年整季報銷，經過漫長的復健後，今年重返投手丘，起初先在1A出賽6場，5月中旬被拉上高A。

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潘文輝今天面對國民高A後援登板，僅用7球投出乾淨俐落3上3下，包括送出1次三振，摘下救援成功。

潘文輝復出至今投了9場復健賽，成績2勝0敗，合計10.2局狂飆18次三振，失掉4分，防禦率3.38，每局被上壘率1.41。

Wen-Hui Pan with a clean seventh inning, including this strikeout on a filthy split, to pick up the save in the opener of a doubleheader for Jersey Shore pic.twitter.com/d3eoppEzno — Mitch Rupert （@Mitch_Rupert） May 23, 2026

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