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WTT支線賽》直落三擊退波蘭第二種子 徐絃家/陳忞昕連兩站闖進4強

2026/05/23 17:03

陳忞昕（左）和徐絃家聯手以直落三打敗波蘭組合，挺進4強。（取自WTT官網）陳忞昕（左）和徐絃家聯手以直落三打敗波蘭組合，挺進4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「家昕組合」徐絃家/陳忞昕今天在2026年WTT法國埃內邦支線賽混雙8強戰，以直落三擊退波蘭第二種子扎萊夫斯基/薇爾戈絲，繼上一站葡萄牙拉各斯支線賽奪冠後，連續兩站挺進4強。

徐絃家和左手持拍的郭冠宏先後在世青賽奪下U15、U19歲組男雙金牌；左手持拍的陳忞昕也不遑多讓，在2024年世青賽和吳映萱攜手摘下U15女雙金牌。雙打能力同樣出色的徐絃家/陳忞昕，上一站在葡萄牙首度越級挑戰WTT成人組賽事，就以4連勝奪下混雙冠軍。

這一站徐、陳再度聯手，他們在首輪以11:6、12:10、11:8收拾法國的皮卡德「兄妹檔」；8強對決世界排名232的扎萊夫斯基/薇爾戈絲，首局在7平時連拿3分，雖然錯過1個局點，隨後扎萊夫斯基接發球失誤，台灣組合11:8先馳得點；次局，徐陳配又在6:6平手時連續發球搶攻得手，11:6再下一城。關鍵第3局，徐陳配在開局3:7落後下，打出一波7:1的強力反擊，10:8搶先聽牌，波蘭組合雖化解1個賽末點，但隨後徐絃家發球搶攻反手擰拉得手，11:9鎖定勝利，將連勝場次推進至6場。

徐絃家/陳忞昕4強將遭遇世界排名150的皮拉德/郭錚，他們今天在「法國內戰」克服局數0:2落後，連下3局逆轉布拉德/史托佩萊爾，驚險闖進4強。

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