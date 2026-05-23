自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》雷霆板凳大爆發寫紀錄 SGA大讚奇兵麥肯：知道自己是誰

2026/05/23 17:12

麥肯。（路透）麥肯。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆今在西部冠軍賽第3戰6人得分超過雙位數，以123：108在客場打敗馬刺，系列賽取得2：1領先，此役光是替補陣容就有4人得分超過雙位數，雙方板凳得分是76：23的差距，成為勝負分水嶺，其中季中交易來的新同學麥肯（Jared McCain）更打出代表作。

雷霆今雖開賽就被打出15：0開局，但在兵多將廣之下逐漸弭平差距，板凳得分76分是自1971年開始統計先發數據以來，分部冠軍賽與總冠軍賽的最高紀錄，雙方替補陣容得分相差53分同樣寫下新猷。

季中被從七六人交易來此的二年級生麥肯，今年初嘗季後賽滋味，今天打出代表作，上場27分鐘就攻下24分，正負值+28與卡魯索（Alex Caruso）並列全場最佳。

麥肯對於在球隊一開賽就處於大幅落後表示，「在那種情況下要保持冷靜、沉著，給予彼此信心與能量，深信我們一定會反擊，一定能追回來的。」

一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下全隊最高26分、12助攻，賽後也對麥肯的表現讚譽有加，「他渾身散發自信，非常清楚自己是什麼樣的球員，也知道自己該做什麼，始終保持侵略性，並勇於迎向挑戰。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中