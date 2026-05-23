NBA季後賽》雷霆板凳大爆發寫紀錄 SGA大讚奇兵麥肯：知道自己是誰

麥肯。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕雷霆今在西部冠軍賽第3戰6人得分超過雙位數，以123：108在客場打敗馬刺，系列賽取得2：1領先，此役光是替補陣容就有4人得分超過雙位數，雙方板凳得分是76：23的差距，成為勝負分水嶺，其中季中交易來的新同學麥肯（Jared McCain）更打出代表作。

雷霆今雖開賽就被打出15：0開局，但在兵多將廣之下逐漸弭平差距，板凳得分76分是自1971年開始統計先發數據以來，分部冠軍賽與總冠軍賽的最高紀錄，雙方替補陣容得分相差53分同樣寫下新猷。

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季中被從七六人交易來此的二年級生麥肯，今年初嘗季後賽滋味，今天打出代表作，上場27分鐘就攻下24分，正負值+28與卡魯索（Alex Caruso）並列全場最佳。

麥肯對於在球隊一開賽就處於大幅落後表示，「在那種情況下要保持冷靜、沉著，給予彼此信心與能量，深信我們一定會反擊，一定能追回來的。」

一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下全隊最高26分、12助攻，賽後也對麥肯的表現讚譽有加，「他渾身散發自信，非常清楚自己是什麼樣的球員，也知道自己該做什麼，始終保持侵略性，並勇於迎向挑戰。」

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