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中職》相隔3週再次擊出長打 王柏融：5月要過去了

2026/05/23 17:14

王柏融開轟。（資料照，記者李惠洲攝）王柏融開轟。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕王柏融昨對統一獅單場2安，包括6局下超前比數的關鍵陽春彈，對於5月陷入打擊率0.174的低潮，他認為，打擊狀況跑掉的原因有很多，可能是打到4月的感覺還不錯，讓他想要做得更好，「5月要過去了，也許就是過渡期吧。」

王柏融於4月29日達成生涯100轟後，進入5月的打擊手感突然走樣，昨天的全壘打不僅是他返台首次對洋投開砲，也是他經過23天、12場再次出現長打，他在5月46打數僅擊出8支安打，與4月打擊率0.297有明顯落差。

王柏融指出，打擊狀況跑掉的原因有很多，可能球季一開始打太好，然後想要做得更好，導致機制有些跑掉，這段時間一直在調整，有3位教練相繼給他建議，包括近日擔任台鋼客座教練的前東北樂天金鷲監督平石洋介、二軍打擊教練蔡昱詳、經典賽台灣隊體能教練陳宗宏。

王柏融表示，3位教練提出的方向其實非常接近，講述的內容都很類似，剛好平石教練昨天就在現場，「他給我一些方法，昨天打起來就滿順的，在比賽中也能發揮出來，真的很謝謝3位教練，可能我的想法也要再改變一下。」

王柏融認為，他很清楚大家都很關心他的打擊表現，雖然這段期間的表現並不理想，因為職棒球季很長，選手一定會碰到高低潮，他其實不會擔心，最在意的是球隊是否贏球、自己是否做出貢獻，「5月要過去了，也許就是過渡期吧，只要心裡不要出問題就好。」

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