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115全國身心障礙國民運動會開幕典禮 亞帕運師徒檔鄭竣逸、吳于嫣結合虛實點聖火

2026/05/23 17:16

全國身心障礙運動會23日開幕式，由亞帕運羽球國手吳于嫣、帕拉羽球教練鄭竣逸兩搭配虛擬動畫，手持實體火炬點燃聖火。（記者翁聿煌攝）全國身心障礙運動會23日開幕式，由亞帕運羽球國手吳于嫣、帕拉羽球教練鄭竣逸兩搭配虛擬動畫，手持實體火炬點燃聖火。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕115年全國身心障礙運動會23日至26日登場，23日在新莊體育館舉行開幕式，由亞帕運羽球國手吳于嫣、帕拉羽球教練鄭竣逸兩搭配虛擬動畫，手持實體火炬點燃聖火，大會會長、行政院長卓榮泰指出，這次比賽成績優異選手將代表台灣參加今年10月日本亞洲帕運，盼大家繼續為國家來爭取更大光榮，期許每位運動員把最好的自己獻給自己、把最好的自己獻給台灣、把最好的自己獻給全世界，大家一起加油。

開幕典禮在新莊體育館室內舉行，主辦單位運用大型電子螢幕展現活潑熱情的新北市體育風貌，來自新北市的高、國中小學生帶來精彩表演，新北市長侯友宜對各縣市代表隊選手表示歡迎，期待看到每位選手在舞台發光發熱。

今年全國身心障礙國民運動會在新北市舉行，選手連日來全力以赴、表現優異，其中保齡球視障、肢障組賽事，台北市代表隊合計獲得20金、12銀、6銅，成為本屆最大贏家，其中視障選手柯茗碩與肢障選手李佳婕連2屆「開五金行」，邱文昇更連3屆成為「五金王」，展現台北市代表隊的實力。

67歲呂如晃代表台南市勇奪2金、2銀、1銅，呂如晃不僅保齡球藝高超，在商界更是慧眼獨具，如今在全台團購界擁有百餘家加盟店，是南台灣團購第一品牌「莊敬生活百貨」董事長。

新北市體育局表示，全國身心障礙國民運動會以帕拉林匹克運動會、亞洲帕拉運動會、達福林匹克運動會及特殊奧林匹克運動會等競賽為核心規畫，肩負台灣身心障礙競技運動接軌國際的重要任務，本屆全障運共舉辦田徑、游泳、羽球、桌球、網球、健力、射擊、籃球、保齡球、射箭、地板滾球，以及特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧輪鞋競速及特奧籃球等，參加對象涵蓋肢體、智能、聽覺、視覺障礙等類別選手。

全國身心障礙運動會23日開幕式，大會會旗進場。（記者翁聿煌攝）全國身心障礙運動會23日開幕式，大會會旗進場。（記者翁聿煌攝）

全國身心障礙運動會23日開幕式，新北市高、國中小學生精彩演出。（記者翁聿煌攝）全國身心障礙運動會23日開幕式，新北市高、國中小學生精彩演出。（記者翁聿煌攝）

全國身心障礙運動會23日開幕式，由亞帕運羽球國手吳于嫣、帕拉羽球教練鄭竣逸兩搭配虛擬動畫，手持實體火炬點燃聖火。（記者翁聿煌攝）全國身心障礙運動會23日開幕式，由亞帕運羽球國手吳于嫣、帕拉羽球教練鄭竣逸兩搭配虛擬動畫，手持實體火炬點燃聖火。（記者翁聿煌攝）

全障運大會會長、行政院長卓榮泰期勉選手全力以赴、爭取最好成績。（記者翁聿煌攝）全障運大會會長、行政院長卓榮泰期勉選手全力以赴、爭取最好成績。（記者翁聿煌攝）

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