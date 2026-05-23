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全障運》鄧和成健力破全國摘金 開復康巴士愛聽客人笑聲

2026/05/23 17:45

鄧和成。（大會提供）鄧和成。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕115年全國身心障礙國民運動會健力男子組賽事，44歲的鄧和成以130公斤打破第8級全國紀錄輕鬆摘金；放下槓鈴的他，是開復康巴士為本業，每次能讓「客人」笑出聲甚至不想下車，就是鄧和成最大成就感來源。

該項合併第1、3、4、8級共7人參賽，鄧和成第1次試舉就舉起123公斤，打破第8級全國紀錄，最終以130公斤作收。鄧和成笑說：「今天賽前就打算要破全國紀錄，所以第1次就直接拚了，其實這跟我的最佳成績還有很大差距，練習時可以舉起170公斤，反正不著急，讓我一屆一屆慢慢破。」

鄧和成113年全障運拿到第7級金牌，今年則收穫第8級冠軍，他自信地說：「我想要多拿幾個不同量級的金牌！」過去這兩年，鄧和成依舊維持良好練習節奏，每天2至3小時、每週3天，都是利用下班時間按表操課，「我還是鼓勵每位身障者，都要出來運動，像我就把全障運當成每兩年一次的同學會，看看大家過得如何。」

卸下選手身分，鄧和成是復康巴士司機，因為個性開朗、開車又穩，意外成為車隊中「紅牌」，人緣好到一堆客人指定要搭他的車，甚至到了目的地都還不肯下車。「可能我自己是身障者，又很會自娛娛人，知道客人心理需要的是什麼，可以給坐車的人更多安全感，甚至讓一些自怨自艾的乘客能放鬆心情，願意持續去復健」

但他開玩笑說：「我沒辦法分身，派車也不是我可以決定的，還要跟那些指定我的客人說聲抱歉了。」鄧和成也強調，「以前我是受幫助的一方，現在我也可以幫助人，加上本身就愛開車，剛好職業跟興趣相符合，讓我更能證明身障者不只是身障者。」

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