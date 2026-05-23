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韓職》王彥程投出王牌表現 韓華教頭：目前不就是ACE嗎？

2026/05/23 17:52

王彥程。（取自韓華鷹IG）王彥程。（取自韓華鷹IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力韓華鷹的25歲台灣左投王彥程昨繳出7局僅失2分好投，率隊以5：3贏球並中止3連敗，但他賽後向韓媒表達「想再投1局」的遺憾。「朝鮮日報」報導，韓華教頭金卿文今賽前被問及此事，他表示很感謝王彥程能夠投到7局，但還是必須相信牛棚投手，更盛讚：「到目前為止，不就是ACE（王牌）了嗎？真的投得很好。」

王彥程昨進行旅韓的第10場先發，結果不但首次投完7局，且前6局更僅用68球無失分，直到7局上才出現失分狀況，但也僅用87球就完成7局任務。昨賽後受訪時，王彥程仍面露遺憾神情，坦言其實還想再投1局，「我也有跟柳賢振前輩聊過，下次遇到這種情況，好像應該跟總教練表達一下。」

韓華今在大田主場續戰斗山熊，金卿文賽前被問及對於王彥程的想法時，笑說：「其實能投完6局就已經很好了，他還投到7局，我真的非常感謝。結果他投完下來後，我跟他說辛苦了，他反而問我：『要把我換掉嗎？』」

金卿文指出，王彥程如果8局續投，也許能很快抓到出局數，但萬一不順，就可能會投超過100球，「況且不管我們牛棚再怎麼不安定，還是必須相信牛棚投手。」韓華在之前3連敗期間的牛棚累計防禦率高達9.95，賽前韓媒就指出需要王彥程投到長局數，結果他成功辦到。

對於王彥程目前以5勝並列勝投王、防禦率2.72也排名第3，金卿文稱讚他真的投得很好。只是過去在日職二軍打拚的王彥程，並沒有長期固定輪值先發的經驗，隨著投球局數增加、天氣逐漸炎熱，體能負荷可能成為課題，金卿文則指出，「到了夏天，確實需要做一些管理。至於該怎麼做，還得再討論、再想方法。」

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