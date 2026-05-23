NBA季後賽》馬刺「法國怪物」締隊史罕見紀錄白搭 溫班亞瑪：需打得更團隊

溫班亞瑪。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕馬刺「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今攻下全隊最高26分，可惜球隊仍以108：123在西部冠軍賽第3戰遭逆轉，系列賽陷入1：2落後，溫班亞瑪賽後攬責表示，應該要想辦法讓團隊變得更好。

溫班亞瑪此役出賽39分鐘，15投8中拿下26分，另有4籃板、2阻攻，成為自2007年鄧肯（Tim Duncan）後隊史首位能連續3場季後賽單場至少拿下20分、2阻攻的球員，不過馬刺今年季後賽首度在他得分超過25分的比賽吞下敗仗。

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溫班亞瑪指出，今天效率不差，但應該更有團隊精神，「我覺得自己現在在讓隊友變得更好這件事上遇到一點困難，需要更像一個團隊型球員，做好串聯推進、把籃板搶得更好，進一步牽制對手的防守，觀察他們會如何協防我的隊友，然後再把球傳給他們。」

馬刺今雖先發5人得分都超過雙位數，但板凳火力有限，替補群的分數與對手是23：76的大幅差距，對此溫班亞瑪表示，這不只是板凳的問題，而是全對的共同責任，「我們每一個人都必須變得更好，這是我的第一次季後賽，對許多人來說也是，我們有很多全新的體驗，挫折與考驗都是無法避免的，現在就看我們有多大的能耐。」

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