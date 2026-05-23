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高球》「微笑球后」曾雅妮有望再添冠軍 第3回合打完獨居領先

2026/05/23 18:22

曾雅妮獨居領先位置。（TLPGA提供）曾雅妮獨居領先位置。（TLPGA提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕「微笑球后」曾雅妮今天在2026年大聯大女子高爾夫公開賽第3回合繳出67桿，以總桿203桿獨居第1，明天將尋求穩定演出，力拚在熟悉的揚昇球場封后。

曾雅妮對自己能在決戰前夕搶下領先位置，她表示：「今天能穩定邁進，而且還取得領先，主要是決策上比昨天更好一些，比起前一回合擊球決定猶豫不決，今天的策略更為果斷，即便開球或球道上擊球結果有時不是那麼完美，但至少自己下決定時變得更堅定一些。」

曾雅妮去年10月在揚昇球場舉辦的緯創公開賽奪冠，終結11年冠軍荒，如今更是展現氣勢，有望劍指冠軍。曾雅妮希望明天能穩定處理每一桿，繼續採取積極的進攻策略。

蔡佩穎今天以66桿繳卡，總桿204桿暫居地2，尤其在第18洞獵鷹成功，更讓她持續保有爭冠機會，她說：「第18洞獵鷹真的很重要，讓我很漂亮的完成今天的比賽，明天會繼續以標準桿上果嶺為目標，全力保持鐵桿水準，製造更好的推桿機會。」

前兩輪原本領先的李欣，今在18洞大爆桿，以77桿結束，總桿208桿暫居第3。她坦言，「最可惜當然是最後1洞，損失這麼多桿數，先是開球飛進右側樹林裡，因為判斷失誤所以花了很多桿，最後一切一推以9桿結束。無論如何，雖然今天結果不佳，明天我還是會想辦法努力朝旗位進攻，並且記得今天推進長推的感覺，在果嶺判讀上更加果斷。」

曾雅妮獨居領先位置。（TLPGA提供）曾雅妮獨居領先位置。（TLPGA提供）

曾雅妮獨居領先位置。（TLPGA提供）曾雅妮獨居領先位置。（TLPGA提供）

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