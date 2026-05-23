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中職》梅賽鍶、蔣少宏投捕聯手力克兄弟！味全龍本季最長7連勝

2026/05/23 19:15

梅賽鍶。（記者陳逸寬攝）梅賽鍶。（記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊賽前6連勝、中信兄弟賽前3連敗，雙方今天再次交手，又形成一場投手戰，龍隊梅賽鍶8局無失分好投、捕手搭檔蔣少宏8局上面對德保拉擊出2分砲，終場龍隊2:0險勝中信。龍隊近期打下一波聯盟至今最長7連勝，中信兄弟則是苦吞4連敗。

雙方先發投手梅賽鍶、德保拉，前5局都展現壓制力。兄弟在3局下一度有得分機會，首位打者岳東華擊出二壘打，宋晟睿1出局時選到保送，但張仁瑋遭到三振，岳政華強勁的平飛球正中龍隊一壘手朱育賢手套，該半局攻勢結束。

龍隊前5局僅王順和3局上敲安，6局上2出局後，郭天信擊出二壘打是團隊首支長打，但仍沒能得分。

中信兄弟王威晨7局下1出局時敲安，黃韋盛滾地球，全力跑壘避免雙殺，前兩打席都敲安的岳東華擊出滾地球，重播輔助判決維持原判出局。

8局上，龍隊代打張祐嘉觸身球上壘，龍隊此役首次有單局首位打者上壘，王順和短打成功，蔣少宏驚天一轟，擊出左外野方向直擊龍隊應援區的2分砲。

9局下，味全換上林凱威，兄弟首位打者岳政華突襲短打成功上壘，張志豪遭三振，陳俊秀擊出滾地球造成2出局，王威晨打席期間，林凱威投出2壞球，味全喊暫停，王威晨擊出滾地球出局。

梅賽鍶。（記者陳逸寬攝）梅賽鍶。（記者陳逸寬攝）

蔣少宏擊出2分砲。（記者陳逸寬攝）蔣少宏擊出2分砲。（記者陳逸寬攝）

蔣少宏擊出2分砲。（記者陳逸寬攝）蔣少宏擊出2分砲。（記者陳逸寬攝）

兄弟先發投手德保拉。（記者陳逸寬攝）兄弟先發投手德保拉。（記者陳逸寬攝）

兄弟先發投手德保拉。（記者陳逸寬攝）兄弟先發投手德保拉。（記者陳逸寬攝）

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