PLG季後賽》谷毛唯嘉連續罰球 獵鷹險勝勇士扳平系列賽

林志傑。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕富邦勇士、台鋼獵鷹今天在台北和平館進行PLG季後賽G2，獵鷹靠著谷毛唯嘉最後6罰5中，以98：97險勝勇士，將系列賽追成1：1，雙方在26日於成大體育館再戰。

獵鷹洋將翟蒙首節就技術犯規，結果他在第2節9分24秒又吞下違反運動道德犯規，直接被趕出場，這時獵鷹為32：19領先。把握對手主力出場，勇士在第2節就有縮小差距，並在第3節靠著曾祥鈞、古德溫接力發揮，以57：55首次超前，且獵鷹叫暫停沒有太大作用，古德溫、揚科維奇又連續拿分，不過獵鷹靠著連續三分球進球攻勢再度超前，雙方接著就是拉鋸戰。

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谷毛唯嘉在末節1分07秒兩罰皆進後，他最後關頭是6罰5進，助獵鷹取得98：97領先，勇士、獵鷹再來進攻都無功而返，勇士21.5秒還有機會進行最後一擊，獵鷹雖然先出現技術犯規，但古德溫卻罰球未進，勇士也在揚科維奇亂投下，黯然在主場兵敗。

谷毛唯嘉15分、8助攻，飛鬥士24分、15籃板，麥拉倫18分、8籃板、3助攻、4抄截，陳范柏彥拿下11分，蓋比13分、6籃板。

勇士方面，古德溫23分、揚科維奇18分、曾祥鈞16分，可惜最後無緣在主場取得聽牌。

獵鷹飛鬥士。（記者廖振輝攝）

古德溫。（記者廖振輝攝）

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