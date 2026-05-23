中職》張育成兩記重拳！ 把樂天洋投轟成聯盟敗投王

張育成（中）單場雙響，總教練後藤光尊（左）露出笑容。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕富邦悍將今天靠「國防部長」單場雙響砲，加上日籍先發投手鈴木駿輔繳7局失1分優質先發，最終3：1擊敗樂天桃猿。

張育成中職生涯第2度打第1棒，1局上他率先轟出陽春砲，1局下樂天1棒陳晨威回敬一發陽春砲，兩人攜手締造中職史上第1次同一場比賽，兩隊1棒打者都在首局首打席開轟的紀錄。

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3局上富邦靠池恩齊、林澤彬安打加上對方三壘手劉子杰接球失誤拿下超前分，5局上張育成再夯陽春砲，本季第6轟出爐，中職生涯第3度單場雙響砲，個人跨季連9發全壘打都是陽春砲，用兩記重拳獲選單場MVP。

鈴木駿輔過去曾效力富邦，今天他首度對戰老東家，用89球先發7局被敲7安失1分拿下勝投，本季戰績4勝0敗、累計防禦率2.92。

樂天先發洋投艾菩樂昔日曾效力富邦，這場他先發6局被敲9安挨2轟，失3分其中2分責失苦吞敗投，本季戰績1勝6敗、累計防禦率3.42，目前暫居聯盟敗投王。

張育成單場雙響。（記者陳志曲攝）

張育成單場雙響。（記者陳志曲攝）

鈴木駿輔七局好投。（記者陳志曲攝）

鈴木駿輔七局好投。（記者陳志曲攝）

艾菩樂。（記者陳志曲攝）

陳晨威。（記者陳志曲攝）

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