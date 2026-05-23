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華南金控盃少棒》桃園市單局雙轟 猛灌12分秀火力

2026/05/23 20:33

桃園市蕭柏恩單場4支4。（棒協提供）桃園市蕭柏恩單場4支4。（棒協提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕115年華南金控盃全國少棒錦標賽今（23）日在臺南亞太棒球村點燃戰火，有機會問鼎A組勝部冠軍的桃園市首戰虛驚一場，在開打先掉2分的情況下，下個半局不留情面，靠著2發全壘打帶動海灌12分，終場以14：2提前在第5局結束比賽，下一戰將碰上臺中市。

「我們一直蠻有信心的，雖然開賽就落後，但我們知道打得回來。」桃園市總教練李國強表示，自家陣容整齊，有7人在陽信銀行盃就是先發主力，再加上補進了超級生力軍蕭柏恩，打線火力更上一層樓。

擔任開路先鋒的蕭柏恩來自龍安國小，擁有173公分的身高，今天繳出4打數4安打、貢獻2分打點，而且首局就用首打席全壘打，帶起桃園市的反攻士氣，他坦言正是因為當時球隊處於落後，所以更有進攻慾望，沒想到驚喜收穫個人第19支全壘打，「打出去感覺會被接殺，因為有點切到，後來飛出牆有嚇到。」

李國強笑談自己沒有看走眼，將蕭柏恩視為Keyman挑進聯隊之中，「他本身條件好，爆發力、腳程都出色，原本比較擔心他沒有辦法適應強度，所以訓練時一直強調自信心。」雖然蕭柏恩的球速也不錯，但因為陣中投手戰力充足，所以這次比賽將以純野手出賽。

桃園市1局下打了16個人次，總共爆打10安，除了蕭柏恩的驚天一轟之外，李星廷也在第2個打席時敲出3分砲，加入「炸裂」的行列。2人巧合是此行室友，蕭柏恩透露剛向組隊的中平國小報到時，李星廷就一直主動來跟落單的他講話。

蕭柏恩表示自己是在升四年級暑假加入棒球隊，「因為教練看我樂樂棒球打很好，所以就來問我。」在母隊擔當主力戰將的他，一直都是開路先鋒的角色，只是沒想到在高手雲集的聯隊，還能繼續維持熟悉位置，「教練說我力量很大，輕輕碰一下就安打，而且腳程快、上壘率高。」

生涯首次參與國手選拔賽暫時以「一刀流」助拳，蕭柏恩認為自己投、打都喜歡，但打擊能力確實比較出色，而且守備時站防中外野還有臂力和腳程當優勢，能向偶像中信兄弟外野手宋晟睿看齊，「他守備範圍很大。」

臺中市則是在另場比賽以6：2逆轉嘉義縣，搶先收下開門紅。臺中市總教練蔡名庚指出，子弟兵前半段打擊心態稍微急躁，「攻擊能力其實不錯，但都打到壞球。」後來能在打擊回穩後立刻換到分數，他認為關鍵在於啟用速度戰，「我們發動很多盜壘，大家的跑壘觀念不錯。」

臺中市先發投手許樂宸繳出5局的優質內容，唯一亂流發生在3局上，挨了4支安打導致丟掉2分，好在下個半局，隊友立刻給予火力支援，由何至宸選到保送上壘開啟攻勢，2出局後與隊友一起靠著金詠盛的安打回到本壘，將比數重新扳平。

4局下臺中市又是在2出局才有所攻勢，而且是後段棒次先發威，第7棒連柏宇觸身球上壘，8、9棒的王梓睿、何至宸都敲出帶有1分打點的安打，接著再延伸到前段棒次，總共串聯4安，這個半局帶回4分奠定勝基。

何至宸2個打席皆有效建功，並且都在發動盜壘成功後跑回分數，事實上，得分的這2個半局，全隊跑出7盜，他個人就貢獻2次，獲蔡名庚稱讚是9棒伏兵，「跑步速度很快，上壘率高，在六年級這一年進步很多，其實他如果打1、2棒也可以，但就是刻意安排在9棒，可以和前段棒次銜接。」

何至宸透露備戰時友誼賽手感不佳，因此今天目標是盡量上壘，結果首戰做出貢獻，讓他稍微找回信心，「我喜歡後面棒次，比較沒壓力。」由於五年級下學期才轉學加入校隊，他還記得剛開始打擊很爛，後來雖慢慢跟上進度，還是難免擔心會差人一截。

華南金控盃少棒賽獲勝隊伍將獲得今年U12亞洲盃的組訓權，成為中華隊主體，同時各隊選手也有機會透過表現，獲得一張國手邀請函。

桃園市蕭柏恩首局首打席開轟。（棒協提供）桃園市蕭柏恩首局首打席開轟。（棒協提供）

臺中市何至宸扮演9棒伏兵。（棒協提供）臺中市何至宸扮演9棒伏兵。（棒協提供）

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