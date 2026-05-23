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中職》投完7局只用83球 坎南：其實可以再投

2026/05/23 20:35

坎南。（台鋼雄鷹提供）坎南。（台鋼雄鷹提供）

〔記者徐正揚／高雄報導〕坎南交出7局無失分的優質先發，配合魔鷹轟出關鍵的2分彈，帶領台鋼雄鷹以2：0拿下對統一獅2連勝，坎南表示，這場各方面都很滿意，各種球路都很到位，唯一的遺憾是已經覺得疲憊，否則只用83球其實可以再投。

坎南只被擊出3支安打，投出8次三振無四死球，最近連續4場投滿7局、連續3場優質先發、連續2場投7局無失分，他表示，開季首次出賽表現不好，主因是卡特球不太穩定，之後各種變化球逐漸上手，只要保送不要太多，就能拿到更多出局數。

坎南指出，雖然手指在過程中起水泡，但對投球影響不大，投完7局才用80幾球，其實可以嘗試再投下去，但他實在覺得太累了；至於上週身體不適，主要是肩膀有些狀況，剛好在要先發時發生，時機點不是太好，過兩天已經沒事，現在也沒有任何問題。

坎南連續2場獲選單場MVP，賽後在頒獎台上開心跳舞，他表示，自己很喜歡跳舞，如果提早知道舞步，應該可以跳得更好，「可以去問我的老婆、小孩，我在家裡都是一直唱歌、一直跳舞。」

總教練洪一中指出，坎南這場控球很好，投球節奏也很明快，只用83球沒再投第8局，主要是天氣逐漸變熱，坎南的流汗量很大，覺得有點疲憊，加上手指從起水泡到破皮，「先發投手投完7局沒有失分，這樣已經算是100分了。」

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