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法網》謝淑薇女雙首戰「澳哥聯軍」 朝紅土大滿貫第3冠邁進

2026/05/23 20:46

謝淑薇。（資料照）謝淑薇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年法國網球公開賽雙打籤表出爐，台灣一姊謝淑薇／中國王欣瑜首戰「澳哥聯軍」，預約羅蘭加洛斯開胡晉級女雙32強，並朝著重返3年前奪冠的目標邁進。

此次台灣共5組人馬角逐法網雙打，其中經驗最豐富的謝淑薇，與2023年冠軍搭檔王欣瑜重新合拍，兩人歷經前站羅馬暖身，加上近日練兵，臨場合拍默契可望持續提升，旅居巴黎多年的小薇，也將發揮另類地主優勢，全力爭取職業生涯第3座紅土大滿貫女雙冠軍，至於兩人首輪對手則為澳洲卡薩金娜（Daria Kasatkina）／哥倫比亞奧索里奥（Maria Camila Osorio）。

此外，女雙16種子吳芳嫺／日本穗積繪莉對決羅馬尼亞克里斯蒂安（Jaqueline Adina Cristian）／奧地利波塔波娃（Anastasia Sergeyevna Potapova）；詹皓晴／俄國亞歷山德拉 （Ekaterina Alexandrova）遭遇15種子美國格莉森（Quinn Gleason）／挪威艾克莉（Ulrikke Pia Eikeri）；梁恩碩／日本青山修子過招義大利科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto）／西班牙瑪內羅（Jessica Bouzas Maneiro）。

男雙就看左右開弓的何承叡／德國耶本斯（Hendrik Jebens），迎戰秘魯布塞（Ignacio Buse）／美國基格（Mac Kiger）。

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