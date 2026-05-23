超勵志紀錄！台中視障選手易浩程全障運終結13連霸強敵奪金

易浩程在全障運跳遠項目終結13連霸者奪金。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全國身心障礙國民運動會今（23）日在新北市登場，台中市代表隊開賽首日即傳捷報，視障田徑好手易浩程在男子T12級跳遠項目，以5公尺41成績終結對手13連霸紀錄，勇奪金牌；張慧玲在肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T33級賽事也勇奪金牌，締造三連霸佳績。

台中市運動局長游志祥指出，台中隊已連續三屆在全障運中勇奪全國第二名，此屆共派出422名隊職員及選手參賽，首日就傳捷報，振奮代表隊士氣。

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運動局指出，其中跳遠選手易浩程天生右眼弱視，17歲時又因工作意外造成左眼視力受損，就讀台中市啟明學校期間，在教練張福生啟蒙與帶領下展開田徑生涯，並持續透過訓練突破自我，此屆全障運成功打敗強敵，終結對手13連霸紀錄，勇奪金牌。

張慧玲在肢體障礙女子組田徑腦性麻痺輪椅組100公尺T33級賽事中勇奪金牌，締造三連霸佳績，她表示，透過田徑運動，不僅走出原本封閉的生活，也重新找到自我價值與人生方向，並感謝一路陪伴支持的師長與團隊。

此外，張芷綾在肢體障礙女子組田徑輪椅組鐵餅F55級賽事中摘下銀牌，並一舉打破大會及全國紀錄；運動局說明，張芷綾因車禍導致下半身癱瘓，但在家人、朋友及工作單位支持下重返職場，近年積極投入田徑與健力訓練，逐步找回人生目標與自信。

張慧玲在肢體障礙女子組腦性麻痺輪椅組100公尺t33締造三連霸。（市府提供）

張芷綾（左）在肢體障礙女子輪椅組鐵餅f55級奪銀。（市府提供）

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