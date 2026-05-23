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全障運》你是我的眼！楊川輝跳遠摘金不忘為陪練員請命

2026/05/23 21:29

楊川輝。（大會提供）楊川輝。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕115年全國身心障礙國民運動會今日正式開幕，曾在田徑T11級跳遠項目創下6.60公尺亞洲紀錄的楊川輝，順利以5.69公尺輕鬆摘下T11級金牌，賽後他語重心長說：「陪練員如同全盲選手的眼睛，想為這群無名英雄請命，為他們謀求福利，希望相關單位重視他們。」

楊川輝兩度代表我國參加2016年與2020年帕運，還有2014年和2018年亞帕運，個人國際賽代表作是2014年仁川亞帕運100公尺金牌及跳遠銅牌。東京帕運結束後脫下國手戰袍，專心在台中經營視障按摩工作室的他，這次報名參加包括跳遠、100公尺、標槍等8項賽事。

楊川輝實力遠優於其他選手，第一次就跳出5.69公尺，牢牢把金牌握在手中。賽後他表示，國內身障運動環境與一般運動環境存在顯著落差，尤其專為視障選手設計的陪練員，負責引導、協助選手完成訓練與比賽，屬於身心障礙運動重要輔助角色，值得更多的尊重與關注。

開幕典禮驚喜現身的蕭煌奇，演唱成名曲「你是我的眼」，套用在楊川輝與陪練員身上再合適不過！楊川輝感性地說：「他們帶著我領略四季的變化，看遍這個世界的美好，所以我呼籲政府除了完善硬體措施，也要重視陪練員，優化獎勵制度，才能吸引更多人投入支持身心障礙運動。」

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