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BCL》裁判搶戲！兩隊共8人吞T 領航猿打敗印尼闖冠軍賽

2026/05/23 22:14

領航猿盧峻翔。（取自FIBA官網）領航猿盧峻翔。（取自FIBA官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕PLG衛冕軍桃園領航猿今在亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽四強4人得分超過雙位數，以100：86擊敗印尼德瓦聯，順利闖進明晚的冠軍賽，同時也連兩年收下會內賽門票。

領航猿小組賽全勝晉級，六強戰拿下1勝1負，以分組第二的戰績闖進四強，兩隊今開賽有來有往，領航猿靠陳將双節末的壓哨三分彈，帶著35：32些微優勢進入次節，第二節在40：40平手後，被印尼隊打出17：7攻勢，落後達到雙位數，此節狀況不少，領航猿包括總教練卡米諾斯，盧峻翔與伯朗都吞下技術犯規，領航猿靠米爾納和關達祐追分，在第二節結束前追到58：63。

領航猿上半場團隊命中率高達64.8%，盧峻翔拿下全隊最高13分，阿提諾12分，米爾納也有11分進帳，罰球9罰7中，與印尼隊的20罰17中有不小落差，前富邦勇士洋將哥倫特（Troy Gillenwater）攻下全場最高28分。

易籃後，輪到印尼隊單節吞下2次技術犯規，領航猿靠盧峻翔站上罰球線以及白曜誠與阿提諾輪流得手，打出12：2一波流反超，領航猿單節打出23：12攻勢，帶著81：75領先進入決勝節，末節米爾納持續轟炸籃框，擴大領先之際阿提諾又吞下技術犯規，卡米諾斯提出挑戰後仍維持原判，領航猿穩住陣腳，一度將分差擴大至14分，在下半場完成逆轉勝。

此役節奏瑣碎，吹判尺度有不少討論空間，領航猿共4人吞下技術犯規，全隊22罰17中，米爾納拿下全隊最高23分，另有10籃板，盧峻翔19投5中挹注20分、5籃板、5助攻，阿提諾18分、10籃板，伯朗10分作收，印尼隊包括教練在內也有4人吞T，全隊24罰19中，哥倫特砍33分做白工。

領航猿米爾納。（取自FIBA官網）領航猿米爾納。（取自FIBA官網）

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