曼谷青少年挑戰賽》5局大戰險勝印度頭號種子組合 張睿煬/陳祈韻第一次搭檔就奪冠

張睿煬（左）、陳祈韻（中），第一次搭檔就奪下冠軍。（林致豪教練提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕松山家商的張睿煬/陳祈韻今晚在WTT曼谷青少年球星挑戰賽U19歲組混雙決賽，決勝局在化解1個賽末點後，驚險的以3:2擊退頭號種子印度組合普拉迪瓦迪/博米克，第一次搭檔就奪下冠軍，也是繼余奕慶/呂瑀恩在上一站曼谷青少年挑戰賽奪冠後，台灣組合連兩站奪下U19混雙冠軍。

陳祈韻上一站原本和楊皓任搭配混雙，但因楊皓任突發腸胃炎被迫退賽。這一站，陳祈韻的搭檔換成張睿煬，兩人先解決兩組印度組合，8強再以3:1力退香港的文龍璽/麥明芯，4強對上泰國組合也以3:1過關。

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世界排名227的普拉迪瓦迪/博米克今年曾獲得杜哈青少年球星挑戰賽冠軍，這一站也連續扳倒中國的唐乙仁/姜依依、台灣組合洪哲硯/吳映萱，展現奪冠實力。

面對顆粒打法的印度組合，張睿煬/陳祈韻打完前3局以11:9、8:11、11:3領先，不料第4局在8:6領先下遭遇亂流，連丟5分被對手扳平戰局。決勝局，張陳配在9:7領先下，張睿煬連續正手回球出界，陷入9:10的絕境。關鍵時刻，普拉迪瓦迪正手搶攻失手，台灣組合逃過賽末點後，張睿煬一記精彩的正手直線搶攻得手，隨後博米克反手回球出界，張陳配12:10驚險奪冠。

教練林致豪表示，「兩名印度選手的反手都是顆粒，打起來很噁心，而且博米克上一站才打敗多名中國好手拿下U17女單冠軍，狀況很好，這場我們的策略很明確，就是針對對手的正手拍攻擊。」

林致豪透露，這次連續兩站在曼谷舉行，賽程相當密集，陳祈韻昨天打完右手就有發炎反應，今天只要一打完比賽就趕緊冰敷，能堅持到最後真的很不容易。

張睿煬（左）、陳祈韻連闖5關，奪下U19混雙冠軍。（取自WTT官網）

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