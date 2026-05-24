MLB》大聯盟生涯代表作！ 鄧愷威6局無失分狂飆6K奪第3勝

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天面對小熊繳出旅美生涯代表作，繳出6局6K無失分的優質先發，投球局數和用球數都是生涯單場新高，太空人終場以3：0完封小熊，鄧愷威勇奪本季第3勝。

太空人打線1局上就先給鄧愷威火力支援，沃克（Christian Walker）砲轟小熊35歲先發右投瑞伊（Colin Rea），用左外野2分砲助隊先馳得點。鄧愷威1局下投出三上三下，第2局雖然一開始投出四壞球保送，但之後讓康佛托（Michael Conforto）擊出中外野飛球出局，下一棒鈴木誠也則是敲出游擊滾地球形成雙殺打，該局安全下莊。

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鄧愷威在3局下出現小亂流，投出保送後讓阿瑪雅（Miguel Amaya）擊出雙殺打，抓到2出局，但之後連續被敲2支安打，小熊攻佔一三壘，所幸捕手薩拉札（César Salazar）抓到要盜二壘的「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），幫助鄧愷威化解危機。

沃克4局上再度開砲，擊出本季第13轟，太空人再度取得1分擴大領先。鄧愷威4局下回穩，投出三上三下，第5局則是投出1次保送，但猛飆3K結束該局。

鄧愷威第6局接連讓史萬森（Dansby Swanson）和阿姆斯壯擊出外野飛球出局，對決柏格曼（Alex Bregman）時，在1好球後，投出一顆高內角的81.5英里的曲球，主審一開始判壞球，但捕手提出ABS挑戰，最後推翻判決，讓鄧愷威取得2好0壞的球數優勢，最後讓柏格曼擊出游擊滾地球遭刺殺，主投6局無失分投出大聯盟生涯代表作。

鄧愷威此役先發6局用89球，雙雙寫下個人生涯單場新高紀錄，另外有56顆好球，被敲2安無失分，另有6次三振和3次保送，防禦率降至2.19，最快球速達95.5英里（約153.7公里）。太空人牛棚在7局接手，成功守住領先優勢，終場就以3：0完封小熊，太空人取得2連勝，鄧愷威則是收下本季第3勝。

鄧愷威。（美聯社）

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