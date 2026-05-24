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MLB》鄧愷威橫掃球超殺！ 太空人捕手：像速球卻突然急轉彎

2026/05/24 07:52

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力太空人的27歲台灣強投鄧愷威，橫掃球威力驚人，今天面對小熊展露無遺，繳出6局6K無失分的大聯盟生涯代表作，最終勇奪本季第3勝。鄧愷威賽後受訪表示，「橫掃球目前是我最棒的武器。」

鄧愷威今天共投出89球，其中包括42顆橫掃球，讓對手揮空了7次，全場則是共製造了10次揮空。鄧愷威賽後談到橫掃球表示：「很顯然，橫掃球目前是我最棒的武器，過去幾年當我伸卡球和四縫線速球投不好的時候，我會投很多的橫掃球，今年我更相信自己的球威，就算覺得伸卡和四縫線投得不夠順手，我還是按照配球，把這些速球投進去，讓它能和橫掃球產生很好的『共軌效應』，這大概就是為什麼橫掃球能發揮得這麼好的原因。」

本季截至目前，對方打者面對鄧愷威的橫掃球時，打擊率僅有0.105、長打率為0.140，揮空率則高達32.2%。捕手薩拉札（César Salazar）指出，鄧愷威能將這顆球投在本壘板的兩側，不論是控在好球帶內搶好球數，還是投在引誘區讓打者追打，都相當具有成效。

薩拉札也透露，鄧愷威的橫掃球之所以讓對方打者如此難以掌握，是因為它在飛向本壘板的大半段路程中看起來都像速球，接著卻會突然地往左拐，到了那個時候，打者已經做出了對付速球的揮棒決策，幾乎沒有機會敲出紮實的安打。薩拉查認為，雖然橫掃球的球速比速球慢了大概6 到7英哩，但不像有些變化球一出手就露餡，它會直直地飛過去，然後突然往左急轉，甚至在他只是想投進好球帶搶好球數時也是如此。

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