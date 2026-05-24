MLB》盛讚鄧愷威後面越投越強！太空人主帥點出特別之處

鄧愷威。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣強投鄧愷威今天投出生涯首場優質先發，主投6局無失分，並狂飆6次三振，最終拿下本季第3勝。太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）賽後盛讚鄧愷威的好投，證明自己已經越來越適應先發投手這個位置。

鄧愷威此役先發6局用89球，雙雙寫下個人生涯單場新高紀錄，另外有56顆好球，被敲2安無失分，另有6次三振和3次保送，防禦率降至2.19，最快球速達95.5英里（約153.7公里）。

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鄧愷威在面對打線第2輪和第3輪時，依舊能保持壓制力，今天面對小熊最後10名打者，只讓1人上壘，鄧愷威賽後對此表示，在面對第一輪打線時，他會嚴格執行賽前的既定策略；但在那之後，他會專注於觀察打者的反應，進而決定要投什麼球。

「在面對第二輪打線過後，他反而顯得越投越強，」總教練艾斯帕達表示，他的球路到了後面依舊很會跑，依然能讓打者揮空，這是在他球數達到70、80球左右時觀察到的地方，他能持續把球投到邊邊角角、並把球壓低，橫掃球也一直很有威力，不會投到高的位置，所有這些細節，鄧愷威都辦到了，這顯示出他已經開始適應並習慣先發投手的角色。

太空人先發輪值近4場比賽，防禦率只有1.58，其中有3場都是先發投手繳出無失分的表現，艾斯帕達說：「我們開始接連投出一場又一場的優質先發，我們的打線今天也表現得不錯，但如果我們想持續贏球、建立穩定性，我們必須攻守兩端都發揮，而一切是從投手開始。」

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