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MLB》遭藍鳥死纏爛打三振數銳減 海盜塞揚史基斯締首次難堪紀錄吞敗

2026/05/24 09:12

海盜塞揚王牌史基斯。（路透）海盜塞揚王牌史基斯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕海盜塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）罕見連續2場先發表現失常，今天面對藍鳥主投5局挨9失4分，海盜終場以2：5輸球，史基斯也苦吞本季第4敗。史基斯賽後坦言，今天有表現有好的地方，也有壞的地方。

史基斯日前面對費城人先發5局失5分，吞下本季第3敗，今戰藍鳥試圖振作，但1局下就被「春天哥」史普林格（George Springer）敲出首局首打席全壘打，之後及時回穩，連續4局無失分，海盜也在6局上打回分數扳平戰局。不過史基斯在6局下崩盤，連續被敲4支安打失2分，沒有解決任何打者就被換下場，儘管接替投球的拉米瑞茲（Yohan Ramirez）讓對手擊出雙殺打，但仍送回第4分，這一分也記載史基斯的帳上。

史基斯此役先發5局失4分，被敲9支安打是單場生涯新高，只投出2次三振，另有1次保送，防禦率升至3.00。這也是他生涯首度連續兩場先發都至少失3分責失分。

藍鳥捕手海尼曼（Tyler Heineman）7局下敲出本季首轟，海盜8局上追回1分，但仍難挽頹勢，全場僅敲出5支零星安打，終場以2：5不敵藍鳥，苦吞2連敗，史基斯也拿下本季第4敗。

「今天有好的地方，也有不好的地方，史基斯賽後表示，自己需要取得球數領先，但對於某些球的進壘點沒有投好，感到超級不滿意，有些球確實能投得更好。

這場比賽是史基斯生涯第5場至少投滿5局，卻三振次數少於5次的比賽，他認為在每一次的先發中，都有點像是在玩貓捉老鼠的遊戲，歸根究底，就是必須要取得球數領先。

海盜總教練凱利（Don Kelly）賽後表示，對手非常死纏爛打，能夠一直把球打向界外，感覺上，史基斯今天不像平常那樣能有效解決打者，藍鳥真的有很多很棒的打者，而且如果回顧去年，他們本來就不是一支很容易被三振的球隊。

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