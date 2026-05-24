MLB》大谷雙安有打點、「西語老師」轟逆轉3分砲 朗希5局2責失奪勝

佐佐木朗希。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇與釀酒人三連戰的第2場，「令和怪物」佐佐木朗希開局不穩丟3分，但他漸入佳境，後面4局無失分，主投5局失3分，隊友也給予充足的火力支援，「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernández）敲出超前致勝3分砲，單場進帳6分打點，道奇終場以11：3逆轉贏球，終結對戰釀酒人的9連敗，佐佐木朗希本季第3勝順利入袋。

T.赫南德茲。（法新社）

佐佐木朗希首局出現亂流，連續被敲出長打掉1分，之後自己又發生傳球失誤，奉送對手第2分，接著又投出四壞球保送，雖然三振了鮑爾斯（Jake Bauers），但弗里利克（Sal Frelick）在一二壘有人擊出適時安打，打回第3分，而桑契斯（Gary Sánchez）奔回本壘時遭阻殺出局，才讓朗希抓到第3個出局數結束該局。

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朗希第2局依舊不穩，2人出局後再被喬里奧（Jackson Chourio）擊出二壘安打，並保送了圖榮（Brice Turang），所幸他讓下一棒范恩（Andrew Vaughn）擊出右外野飛球出局，力保不失分。

道奇在4局上展開反攻，佛里曼（Freddie Freeman）和帕赫斯（Andy Pages）連續敲出長打追回1分，T.赫南德茲在一二壘有人時砲轟釀酒人26歲左投加塞（Robert Gasser），敲出左外野3分砲，本季第7轟出爐，道奇單局灌進4分超前。

佐佐木朗希之後逐漸回穩，3至5局都投出三上三下，連續解決10名打者。朗希此役主投5局用87球，被敲4安失3分，2分為責失分，另有4次三振和2次保送，防禦率降至4.93，最快球速為99.5英里（約160.1公里），以勝投候選人身分退場。

道奇8、9兩局合計攻下7分，T.赫南德茲9上敲出帶有2分打點的右外野安打，單場3安猛打賞，灌進6分打點，大谷也敲安打回第11分，道奇全場敲出10支安打，對手也奉送了11次保送，終場就以11：3擊敗釀酒人，中斷對手4連勝，佐佐木朗希笑納本季第3勝，先發4局失4分的加塞則是苦吞本季首敗。

大谷翔平5打數2安打，貢獻1分打點，連續9場敲安，獲得1次保送，單場3度上壘，另外吞下2次三振，打擊率升至0.276，OPS為0.883。

大谷翔平。（美聯社）

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