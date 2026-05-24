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WTT支線賽》17歲徐絃家爆冷連闖3關 4強和馮翊新上演內戰

2026/05/24 10:19

徐絃家連闖3關，挺進男單4強。（取自WTT官網）徐絃家連闖3關，挺進男單4強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲小將徐絃家今天凌晨在2026年WTT法國埃內邦支線賽男單8強戰，歷經一場5局大戰後，以3:2扳倒法國好手羅蘭德，4強賽將和世界團體錦標賽隊友馮翊新上演「台灣內戰」。

世界排名287的徐絃家上一站在葡萄牙拉各斯支線賽和陳忞昕攜手奪下混雙冠軍，這一站也豁免參加男單資格賽，直接晉級正賽，他首輪先以3:1擊退俄羅斯的卡特斯曼，16強再以3:1力退世界排名152的洪敬愷，寫下國際賽對戰3連勝，8強對決世界排名89的羅蘭德，小徐在局數2:0領先下連丟2局，決勝局在10:5聽牌下雖連續錯過3個賽末點，最終仍以11:8獲勝，締造個人在WTT成人組賽事最佳戰績。

世界排名55的馮翊新名列男單第2種子，前兩輪分別以直落三解決西班牙的法蘭柯、波蘭選手扎雷夫斯基，8強遭遇反手長顆打法的盧森堡一哥馬拉丹諾維奇，也以13:11、11:4、11:6強渡關山。

世界排名151的林彥均首輪先以3:1擊退地主選手皮卡德，16強再以3:1逆轉去年贏得萊茵魯爾世大運男單金牌的俄羅斯一哥希多倫科，可惜在8強賽以9:11、9:11、7:11不敵義大利老將史托雅諾夫，仍締造個人在支線賽最佳戰績。

女單賽事，世界排名43的18歲智淵乒乓球館女將葉伊恬，彷彿參加法國錦標賽，她連續擊退普荷爾、莎品和史托佩萊爾3名地主好手殺進4強，將和世界排名161的印度女將高許爭奪決賽門票。

混雙方面，家昕組合徐絃家/陳忞昕在4強賽雖然全場化解7個局點，仍以6:11、11:7、11:13、10:12不敵第4種子法國組合皮拉德/郭錚，無緣連兩站闖進決賽。

馮翊新擊退盧森堡一哥，闖進男單4強。（取自WTT官網）馮翊新擊退盧森堡一哥，闖進男單4強。（取自WTT官網）

葉伊恬連續擊退3名法國女將，晉級女單4強。（取自WTT官網）葉伊恬連續擊退3名法國女將，晉級女單4強。（取自WTT官網）

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