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NBA季後賽》布朗森轟30分在客場獲MVP呼聲 尼克打敗騎士聽牌

2026/05/24 11:00

布朗森。（美聯社）布朗森。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克今在東部冠軍賽第3戰多點開花，團隊6人得分超過雙位數，包括布朗森（Jalen Brunson）攻下全隊最高30分，以121：108在客場打敗騎士，系列賽取得3：0聽牌，距離自1999年後重返總冠軍賽只差最後一步。

尼克在主場拿下2連勝後踢館克利夫蘭，開賽就迅速拉出9：1攻勢，在湯斯（Karl-Anthony Towns）單節獨攬11分之下，帶著37：27領先進入次節，哈登（James Harden）次節頻頻得手助隊追分，騎士在第二節結束追到54：60。

尼克上半場團隊命中率56.8%，快攻得分以11：0大勝騎士，騎士雖在禁區得分有28：18的優勢，但三分球19投僅4中，命中率21.1%，成為苦戰主因。

尼克易籃後靠一哥布朗森發揮持續擴大領先，他在第三節貢獻12分，幫助尼克帶著91：82優勢進入決勝節，騎士末節試圖反撲，但薛米特（Landry Shamet）替補上陣連飆3記三分球，頻頻澆熄騎士追分氣焰，終場以13分差踢館成功。

布朗森此役19投10中拿下30分、6助攻，在客場還獲尼克球迷高喊「MVP」，布里吉斯（Mikal Bridges）挹注22分、6籃板，阿努諾比（OG Anunoby）21分、7籃板、4助攻，薛米特板凳出發進帳14分。

騎士以莫布里（Evan Mobley）24分最佳，但他也發生5次失誤，米契爾（Donovan Mitchell）23分、4助攻、5失誤，哈登19分、6失誤，3名主力失誤連連，贏球談何容易。

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