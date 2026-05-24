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MLB》若是以前早就爆了！佐佐木朗希挺過亂流 羅伯斯點出蛻變關鍵

2026/05/24 12:18

佐佐木朗希。（法新社）佐佐木朗希。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天克服首局亂流，後面4局力保不失分，先發5局失3分，道奇終場以11：3大勝釀酒人，朗希笑納本季第3勝。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後盛讚子弟兵進步了很多，同時變得更加有自信。

佐佐木朗希首局出現狀況，如果是去年或是一個月前的他，可能就會崩盤，但朗希此役相信自己的球威，並找回投球節奏，在前6名面對的打者中，他只有1球在第一球投出好球，前12名打者中也僅有4球，但他隨後對接下來9名打者中的7人成功取得球數領先，為自家打線爭取到了反攻的機會。

佐佐木朗希也增加滑球的使用比例，面對第一輪打線時為 21%，第二輪時提升至35%，之後投球漸入佳境，球速越飆越快，最快球速為99.5英里（約160.1公里）。佐佐木朗希3至5局都投出三上三下，連續解決10名打者。朗希此役主投5局用87球，被敲4安失3分，2分為責失分，另有4次三振和2次保送，防禦率降至4.93。

「我認為他真的進步了太多，變得更加有自信了，」總教練羅伯斯盛讚佐佐木朗希今天的表現，在球場之外，能感受到他的蛻變，無論是他散發出的氣場，還是他開始更主動地與教練團溝通，在投手丘上，也能從他的投球節奏與配速強烈感受，而其中最關鍵的就是他的好球率，現在可以看到了更棒的控球。

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