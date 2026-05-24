NBA季後賽》提早放棄？騎士全隊「發呆」讓布朗森輕鬆上籃引熱議（影音）

布朗森。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕騎士今在東部冠軍賽第3戰於主場以108：121不敵尼克，系列賽陷入0：3絕境，末節追分之際幾乎全隊放棄防守，讓布朗森（Jalen Brunson）輕鬆完成上籃，態度引發熱議。

騎士今僅帶著82：91落後進入決勝節，但末節追分之際被薛米特（Landry Shamet）的連續三分彈重挫士氣，剩下1分49秒時騎士以102：116落後時，布朗森進攻時幾乎無人防守，全隊就這樣眼睜睜看著布朗森輕鬆上籃得手，雖然已經落後超過雙位數，但完全放棄防守的態度仍相當罕見。

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NBA歷史過去163次系列賽陷入0：3落後的情況，從來沒有球隊翻盤，騎士要挑戰不可能的任務，主帥亞特金森（Kenny Atkinson）表示，「第2場結束後我們的狀態其實不錯，但這場比賽很艱難，我們現在要做的就是贏下一場比賽，先贏一場再來想後面的事。」

"The Cavs just stopped playing on that possession."pic.twitter.com/BBPpyAyNS8 — Underdog NBA （@UnderdogNBA） May 24, 2026

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