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中職》台鋼雄鷹挑戰首次在「南人祭」橫掃統一獅

2026/05/24 12:50

台鋼雄鷹。（資料照，記者李惠洲攝）台鋼雄鷹。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕台鋼雄鷹與統一獅今天在澄清湖棒球場進行3連戰第3場，台鋼如果贏球將拿下本季次長的3連勝，也是3年來首次在「南人祭」聯名主題日橫掃對手，統一獅如果贏球將中止4連敗、客場5連敗，也避免本季第2次在3連戰被對手橫掃。

台鋼與統一自2024年推出「南人祭」聯名主題日，兩隊各在主場2戰全勝分庭抗禮，去年從週末2場擴大為週末3連戰，統一在兩階段狂掃5勝，連同今年首次移到亞太主球場舉行，跨季在「南人祭」7連勝含2次橫掃，本週移師澄清湖舉行，台鋼在3連戰前2場都贏，稍微扳回局勢。

兩隊今天各派陳正毅、胡智爲擔任先發投手，陳正毅在17日生涯初先發，對富邦悍將投2.1局失3分無關勝敗，今天再次獲得先發機會，目標是撐滿5局；胡智爲下二軍10天期滿重回一軍輪值，前次出賽在12日對味全龍，投6局失3分拿到勝投，也是他繼去年9月26日投7局失1分後再次交出優質先發。

統一本季曾於4月10日至12日在亞太主球場被味全橫掃，今天若輸將是3年來首次在「南人祭」主題日被台鋼橫掃，並以本季2次在3連戰被橫掃與樂天桃猿（5月1日至3日在亞太、5月15日至17日在天母）並列最多。

※歷年「南人祭」兩隊戰績

年度　日期　場地　戰績

2024　4.13~4.14　台南　統一2勝

　　　5.18~5.19　澄清湖　台鋼2勝

2025　4.25~4.27　台南　統一2勝1敗

　　　5.16~5.18　澄清湖　統一3勝

2026　4.24~4.26　亞太主　統一3勝

　　　5.22~5.24　澄清湖　*台鋼2勝

*5.24進行第3戰

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