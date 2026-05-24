MLB》5局投87球就被換下來！ 佐佐木朗希無怨言：進步空間還很大

佐佐木朗希。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天克服首局亂流，後面4局力保不失分，先發5局失3分，道奇終場以11：3大勝釀酒人，朗希喜獲本季第3勝。佐佐木朗希賽後受訪表示，自己還有很大的進步空間，必須要成為讓教練團百分百信任並繼續留在場上的投手。

佐佐木朗希首局遭遇亂流失3分，但之後逐漸找回投球節奏，有效封鎖釀酒人打線，朗希賽後受訪表示，已經發生的事情無法改變，所以自己想著接下來還有很長的局數要投，盡可能把失分控制在零，當時還沒有確定自己會投到哪裡，因此更專注在如何守住剩下的比賽。

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朗希也透露，自己首局面對前兩棒都投得太甜，所以才被敲出長打，不過對其他打者，我其實認為自己有把球投到不錯的位置，只是對手打得真的很好，首局真的投得很辛苦，所以之後重新調整配球。

對於最近兩場的滑球使用比例增加，朗希坦言，直球和指叉球還是他的主要武器，但實際上會依照對手第一輪打線的反應，以及比賽中的狀況來決定，這就是觀察打者反應後所做出的結果。隨著賽事推進，朗希不僅控球漸入佳境，球速也在後半段催了出來，他認為，這必須要從第一局就能做到，自己還有很大的提升空間。

佐佐木朗希此役先發5局只用了87球，似乎還有餘力投第6局，對此，朗希說道：「我們的牛棚投手實力非常強，加上我第一局就被打、當時比分又是4：3的些微領先。考量到我今天的整體狀況，教練團會做出讓牛棚接手的決定，這方面我可以接受，對我來說，未來如何讓自己成長為一個『在這種關鍵時刻，能讓教練團百分之百信任並繼續留在場上』的投手，這才是最重要的一件事。」

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