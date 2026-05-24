中職》輸球仍跳舞享受演唱會 德保拉談「美美事件」有話要說

中信兄弟先發投手德保拉與投手教練王建民（右）。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕中信兄弟昨天以0:2輸給味全龍，賽後舉辦「江南大叔」PSY暌違12年來台的表演，只見休息室氛圍差很多，相較於本土選手多半站著看表演，羅戈、德保拉等拉丁選手隨著歌聲和音樂跳舞，大跳騎馬舞，顯示出一些文化上的不同。

事實上，今年經典賽多明尼加遭震撼淘汰時，氣氛也沒有像亞洲隊伍一樣非常沈重，當時日本記者就目睹他們帶著喇叭放著大聲量的音樂，大家邊唱歌邊離開球場，當時這一幕就讓球迷反思兩國看待棒球的文化差異。

請繼續往下閱讀...

來台灣已久的德保拉，當然能感受到文化的不同，他直言，球隊賽後有辦演唱會，希望大家不要覺得「怎麼輸了還這麼開心」，「畢竟比賽已經結束了，加上賽後有演唱會，大家就是開心去享受。」

德保拉直言，多明尼加或拉丁的文化，跟亞洲文化比較不一樣，「球員上場沒有人想要失敗，就是把最好的表現拿出來，即便輸球了，不管輸贏就是把它留在場上，比賽結束之後，還是要去享受。」

「美美」鄭浩均先前發生打爆後，因被轉播鏡頭捕捉在場下露出微笑的樣子，在網路上大炎上。談到多明尼加和拉丁球迷是否會有不同反應，德保拉表示，「不管是球迷或是大家，賽後就是會去喝一杯享受。如果要那麼難過、痛苦，那人生還有什麼意義？我們活著就是要享受每一個當下。」

德保拉也主動提到「美美微笑事件」，「很多時候都是社會的壓力，像美美那時候只是笑一下，可能不是故意或刻意要做什麼。假設球隊是在聯盟第一名，是否大家的回應是不一樣的？這就是社會的壓力。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法