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MLB》高居大聯盟三壘安打王！ 台美混血球星「卡仔」挑戰史上首見偉業

2026/05/24 14:02

卡洛爾。（資料照，法新社）卡洛爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），目前敲出6支三壘安打傲視全聯盟，他本季有機會挑戰大聯盟歷史首見的「三壘安打王3連霸」壯舉。

卡洛爾本季目前以6支三壘安打領先大聯盟，如果他最終在 2026球季結束後仍高居榜首的話，這將會是他連續第3年稱霸大聯盟，也寫下國聯4連霸的偉業。在卡洛爾之前，上一位能連續3年拿下單一聯盟三壘安打王的球員，是2004至2006年效力魔鬼魚（光芒前身）的克勞佛（Carl Crawford）。

另外，最近一位連續兩年稱霸全聯盟三壘安打榜的球員，則是2005、2006年的大都會球星雷耶斯（José Reyes），如果 卡洛爾今年再次登頂，他將成為史上第一位達成三壘安打王3連霸的球員。若他是連續4年拿下國聯三壘安打王，他也將成為單一聯盟史上第2人，上一位是1991至1994年效力白襪的強森（Lance Johnson）。

更驚人的是，卡洛爾是在一個「三壘安打極度罕見」的死球年代完成這項偉業，去年大聯盟只有628支三壘安打，是自1901年以來、非縮水球季中的第二低的紀錄，只比1959年的591支還要來得多，這更顯得卡洛爾的紀錄難能可貴。

卡洛爾去年以17支三壘安打刷新響尾蛇隊史紀錄，他之所以能成為新一代三壘安打之王，可說是集結了速度、長打能力與主場優勢於一身。他的平均衝刺速度在過去四個賽季皆名列大聯盟前4%，根據Statcast數據統計，自2023年以來，大聯盟從本壘狂奔到三壘的最快衝刺紀錄前21名中，卡洛爾一人就包辦了14次，其中最快的一次就發生在本週稍早對陣巨人隊時，他僅花了10.71秒就衝上三壘。

卡洛爾生涯至今累積49支三壘安打，其中高達32支都是在響尾蛇主場所擊出，總教練羅夫洛（Torey Lovullo）受訪表示，只要卡洛爾把球擊向外野，自己看的不是球，而是會直接盯著卡洛爾看，因為看他以那種不可思議的速度繞壘，真的非常令人震撼。

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